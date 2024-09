Quảng Nam nhận hattrick "Giải Oscar Du lịch thế giới"

Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam vừa cho biết, tối ngày 3/9, tại thủ đô Manila, Phillipines, Ban tổ chức Lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) khu vực châu Á và châu Đại Dương lần thứ 31 đã trao cho Quảng Nam 3 danh hiệu du lịch danh giá.

Cụ thể, Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào đề cử và vượt qua nhiều ứng viên xuất sắc trong khu vực như: Bali (Indonesia), Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia) và Luang Prabang (Lào) để đạt danh hiệu “Cơ quan quản lý du lịch địa phương hàng đầu châu Á năm 2024”.

Tại hạng mục điểm đến, Hội An vinh dự nhận được danh hiệu “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á”. Đây là năm thứ 5, Hội An nhận được danh hiệu này; trong đó có 4 năm liên tiếp đoạt giải ở các năm: 2019, 2021, 2022, 2023. Điều này khẳng định thương hiệu thế giới và sức hút đặc biệt của Hội An - Quảng Nam đối với khách du lịch quốc tế.

Tại hạng mục dành cho khu nghỉ dưỡng và khách sạn, khu nghỉ dưỡng Hoiana Resort & Golf (Quảng Nam) cũng được vinh danh là ở hạng mục “Khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu Châu Á”.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam cho biết, những năm gần đây, ngành du lịch Quảng Nam, trong đó Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam đã có nhiều nỗ lực để định vị ngành du lịch phát triển theo hướng xanh, bền vững và nhận được sự đánh giá cao từ các cơ quan, tổ chức trong nước lẫn quốc tế. Bên cạnh đó, Hoiana Resort & Golf là một trong những đối tác chiến lược đồng hành cùng ngành du lịch Quảng Nam trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trong suốt thời gian qua.

Đại diện Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam nhận giải thưởng “Cơ quan quản lý du lịch địa phương hàng đầu châu Á năm 2024”.

Giải thưởng Du lịch Thế giới - World Travel Awards (gọi tắt là WTA) ra đời vào năm 1993, là giải thưởng uy tín được công nhận trên toàn thế giới và được ví như “Giải Oscar của ngành Du lịch”. Giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm vinh danh những điểm đến nổi bật, các cơ quan quản lý du lịch, những nhà cung cấp dịch vụ du lịch chất lượng, bao gồm nhiều hạng mục như: Hàng không, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công ty lữ hành, điểm đến du lịch...

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam cho biết thêm, những giải thưởng danh giá của World Travel Awards 2024 đến với ngành du lịch Quảng Nam là sự ghi nhận của bạn bè, đối tác quốc tế trên toàn thế giới, tiếp tục là động lực để du lịch Quảng Nam khai thác tiềm năng du lịch theo hướng xanh, bền vững, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, lan tỏa sức hấp dẫn, thu hút du khách quốc tế trên toàn cầu đến khám phá và trải nghiệm trọn vẹn tại Quảng Nam nói riêng và Việt Nam nói chung.