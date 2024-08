Đoàn Famtrip lữ hành golf quốc tế khảo sát dịch vụ golf tại Đà Nẵng

Sở Du lịch TP Đà Nẵng vừa cho biết trong khuôn khổ Giải BRG Open Golf Championship Danang 2024, ngành du lịch Đà Nẵng đã chào đón 20 đại diện của các công ty lữ hành golf đến từ Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Singapore đến TP để khảo sát và trải nghiệm dịch vụ golf tại địa phương.

Trong thời gian từ 27/8-30/8, đoàn Famtrip đã đến khảo sát, trải nghiệm dịch vụ tại các sân golf trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, đoàn cũng đã tham quan các điểm đến nổi bật và các cơ sở lưu trú cao cấp tại Đà Nẵng, Quảng Nam như: Chợ Hàn, Phố cổ Hội An, Mikazuki Japanese Resort and Spa Da Nang, Four Points by Sheraton Danang, New World Hoiana Beach Resort, Danang Marriott Resort & Spa, Sheraton Grand Danang Resort & Convention Center.

Bên cạnh đó, đoàn còn giao lưu với các golfer chuyên nghiệp quốc tế trong đêm tiệc Welcome Dinner, nằm trong khuôn khổ giải Giải BRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2024.

Các golfer luyện tập cho giải đấu BRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2024.

Sau thời gian trải nghiệm dịch vụ golf tại Đà Nẵng, đoàn đánh giá cao cơ sở vật chất, hệ thống sản phẩm du lịch nói chung và du lịch golf nói riêng của thành phố, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với sự tiếp đãi nồng hậu và chu đáo, hy vọng sự hợp tác lâu dài trong thời gian đến.

Ông Wang Tien Bao, Giám đốc Tiếp thị Thể thao và Du lịch Cao cấp, Công ty Lion Travel, thành viên đoàn Famtrip cho biết, các sân golf của Đà Nẵng có vị trí rất thuận lợi, gần sân bay và các điểm chính của thành phố, thuận tiện trong việc di chuyển. Hạ tầng sân gôn có chất lượng cao và bảo trì tốt, chi phí hợp lý, hạ tầng khách sạn cũng rất tuyệt vời.

"Tôi hy vọng các sân golf có thêm nhiều suất chơi golf vào các khung giờ khác nhau để khách được trải nghiệm. Ngoài ra, trong thời gian đến, Lion Travel có kế hoạch kết hợp với Hãng hàng không Starlux Airlines tổ chức giải golf tại miền Trung Việt Nam với hơn 110 golfers tham dự.

Chúng tôi rất mong có cơ hội hợp tác với Sở Du lịch TP Đà Nẵng nhiều hơn trong tương lai, để mang lại trải nghiệm golf tuyệt vời nhất tại Đà Nẵng cho khách hàng trên thế giới”, ông Wang Tien Bao cho hay.

Đà Nẵng và Quảng Nam sở hữu 5 sân golf đẳng cấp quốc tế gồm: Hệ thống sân Legend Da Nang Golf Resort (gồm 2 sân Nicklaus và Norman), sân Bà Nà Hills Golf Club; tại Quảng Nam có 2 sân golf là Vinpearl Nam Hội An và Hoiana Shore Golf Club. Các sân golf đều có địa hình độc đáo, được thiết kế bởi các golfer huyền thoại giàu kinh nghiệm.