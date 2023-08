Nam A Bank sắp chuyển 1 tỉ cổ phiếu NAB sang sàn HOSE

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã CK: NAB) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thông qua bổ sung kế hoạch niêm yết cổ phiếu NAB tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE).

Theo đó, HĐQT Nam A Bank thông qua kế hoạch niêm yết toàn bộ 1,05 tỉ cổ phiếu NAB trên sàn HOSE. Thời gian dự kiến gửi hồ sơ đăng ký niêm yết trong quý 3 hoặc quý 4/2023. Việc niêm yết sẽ được báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gần nhất của ngân hàng.

Trước đó, ngày 18/3, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Nam A Bank đã thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của ngân hàng lên sàn HNX hoặc HOSE tùy điều kiện của thị trường.

Việc ‘chuyển nhà’ cho cổ phiếu NAB thực ra đã được ĐHĐCĐ Nam A Bank thông qua vào năm 2022 nhưng sau đó ngân hàng chủ động hoãn nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông trong bối cảnh môi trường vĩ mô không thuận lợi, thị trường chứng khoán diễn biến khó lường.

Theo kế hoạch ban đầu, Nam A Bank dự kiến niêm yết 846,4 triệu cổ phiếu NAB trong quý 2 hoặc quý 3/2023. Tuy nhiên, sau khi phát hành 211,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Nam A Bank tăng lên 1,05 tỉ đơn vị.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Nam A Bank đạt 1.216,4 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần đạt 3.092 tỉ đồng, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2022. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gấp 2,4 lần, đạt 371,3 tỉ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 44 tỉ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trên bảng cân đối, tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Nam A Bank đạt 200.205,1 tỉ đồng, tăng 12,7% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 129.215,2 tỉ đồng, tăng 8% so với đầu năm./.