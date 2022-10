Mưa ngập lịch sử ở Đà Nẵng, 4 người tử vong

Sáng nay, 15/10, Thành ủy Đà Nẵng đã có cuộc họp khẩn để khắc phục hậu quả của cơn bão số 5, nhất là trận mưa và ngập lụt lịch sử tại địa phương.

Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - cho biết, thống kê ban đầu, trên địa bàn TP đã có 4 người tử vong do mưa lũ. Lực lượng công an TP đã điều động lực lượng để ứng cứu người dân tại nhiều khu vực ngập úng nghiêm trọng.

Các nạn nhân thiệt mạng do mưa lớn gây ra trong đêm 14/10 gồm: Em V.H.N.T. (SN 2006, là sinh viên, quê Quảng Bình), bị đuối nước tại khu vực đường Mẹ Suốt; nạn nhân thứ hai là ông L.M.T. (SN 1964) bị đuối nước do đi đánh bắt cá; người thứ ba là nạn nhân SN 1935, trú đường Trưng Nữ Vương, bị đuối nước tại nơi thường trú. Nạn nhân thứ tư là một cán bộ Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) gặp tai nạn giao thông, tông vào dải phân cách, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Mưa lớn trong đêm 14/10 không chỉ làm ngập lụt nghiêm trọng khu vực trung tâm TP Đà Nẵng, mà còn làm nhiều tuyến đường dẫn lên bán đảo Sơn Trà bị sạt lở nghiêm trọng, khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Trước tình trạng ngập lụt và nguy cơ mưa lớn xuất hiện trở lại trên địa bàn, Thành uỷ Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng tập trung khắc phục thiệt hại theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động ứng phó với tinh thần khẩn trương, kịp thời, trực tiếp đến từng hộ dân, từng cơ sở kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Một số hình ảnh thiệt hại về giao thông do mưa lũ gây ra đối với tuyến đường ven biển dẫn lên bán đảo Sơn Trà: