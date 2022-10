Mưa lớn kéo dài, Quảng Nam cảnh báo ngập lụt và nguy cơ lũ quét

Tối nay, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam phát đi cảnh báo mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét trên địa bàn và và triển khai các biện pháp ứng phó.

Trong 24 giờ qua, ở khu vực Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế - Bình Định đã có mưa to đến rất to, có nơi trên 400mm.

Tại Quảng Nam, các địa phương trong tỉnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa chi tiết một số nơi có mưa lớn trong 24 giờ qua đo được tại các trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn đạt mức trên 400mm, có nơi gần 600mm. Cụ thể, tại Tam Lãnh, ghi nhận 580,8mm; Tam Trà 530,8mm; Đại Hiệp 515,8mm; Đầu mối hồ Thạch Bàn 511,6mm, Duy Phú 503,6mm; Đầu mối hồ Vĩnh Trinh 496,2mm; Điện Hồng 461,6mm; Hồ Nước Rôn 449,6mm; Đầu mối hồ Việt An 419,8mm...

Mưa lớn làm nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị ngập úng nặng từ 0,5-1m, khiến giao thông bị ách tắc, cản trở.

Mưa lớn cũng làm nước trên các sông lên nhanh. Mực nước trên sông Vu Gia tại trạm Hội Khách là 14,72m trên mức báo động 1 (BĐ1: 14,5m); tại trạm Ái Nghĩa là 8,5m, trên mức báo động 2 (BĐ2: 8,0m); sông Thu Bồn tại trạm Nông Sơn là 12,71m gần mức báo động 2 (BĐ2: 13,0m), tại trạm Giao Thủy là 6,56m trên mức báo động 1 (BĐ1: 6,5); tại trạm Cao Lâu là 2,56m trên mức báo động 1 (BĐ1: 2,0m), tại trạm Hội An là 1,23m trên mức báo động 1 (BĐ1:1,0m); sông Tam Kỳ tại trạm Tam Kỳ 1,25m; dưới mức báo động 1 (BĐ1:1,7m).

Tình hình mực nước tại hầu hết các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã đầy 100% dung tích. Các hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn đang vận hành giảm lũ cho hạ du. Riêng mực nước hồ Phú Ninh là 26,23m, dung tích hiện tại là 207,045 106m3; tỷ lệ đầy hồ đạt 60,19%.

Dự báo từ chiều tối nay (ngày 10/10) đến đêm mai (ngày 11/10), khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to; lũ trên các sông ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định và Kon Tum ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; Các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ven sông và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.