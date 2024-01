VietTimes – Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Mã CK: MSN) vừa công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán của Quý 4 năm 2023, doanh thu thuần đạt 20.782 tỉ đồng, tăng nhẹ 0.7% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, mảng kinh doanh tiêu dùng cốt lõi của Masan tiếp tục ghi nhận lợi nhuận hoạt động kinh doanh (EBIT) tăng trưởng tới 40,1% so với cùng kỳ nhờ lợi nhuận kỷ lục của Masan Consumer Holdings (MCH) và khả năng sinh lời vững bền của WinCommerce (WCM).

Cụ thể, The CrownX (TCX) – nền tảng tiêu dùng bán lẻ tích hợp của Masan, hợp nhất WCM và MCH – ghi nhận doanh thu đạt 57.684 tỉ đồng, tăng 2,6% so với năm trước. Riêng trong quý 4/2023, doanh thu của TCX đạt 15.980 tỉ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023, WCM ghi nhận doanh thu đạt 30.054 tỉ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước nhờ tác động tích cực của việc mở cửa hàng mới, sự tăng trưởng mạnh mẽ của các của hàng được chuyển đổi và thành công trong việc nâng cấp mô hình cửa hàng.

Masan cho biết, WCM đã mở mới 312 cửa hàng WinMart+ trong năm 2023, trong đó có 67 cửa hàng được mở mới trong quý 4/2023, kết thúc năm với tổng số 3.633 cửa hàng, siêu thị trên toàn quốc.

Đối với MCH, công ty này tiếp tục ghi nhận lợi nhuận kỷ lục trong quý cuối năm 2023, qua đó tạo ra mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ấn tượng 30,5% trong năm 2023 so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2023, MCH ghi nhận doanh thu thuần đạt 29.066 tỉ đồng, tăng 3,4% so với năm trước; lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần (EBITDA) đạt 7.431 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, các ngành hàng chủ chốt gồm chăm sóc sức khỏe gia đình, cá nhân, gia vị và thực phẩm tiện lợi của MCH tăng trưởng lần lượt 39,4%, 18,2%, 8,8% so với cùng kỳ. Doanh thu đến từ nhóm sản phẩm đổi mới, sáng tạo đạt 1.284 tỉ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2022.

Đối với Phúc Long, Masan cho biết khả năng sinh lời của chuỗi cửa hàng trà và café này tiếp tục được nâng cao bằng cách tối ưu hóa số lượng ki-ốt. Trong năm 2023, Phúc Long ghi nhận doanh thu đạt 1.535 tỉ đồng; EBITDA đạt 255 tỉ đồng, tăng trưởng 30,6% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, Masan dự kiến doanh thu thuần hợp nhất đạt 84.000 - 90.000 tỉ đồng, tăng trưởng 7%-15% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cốt lõi trước phân bổ cho cổ đông thiểu số (Core NPAT Pre – MI) dự kiến sẽ nằm trong khoảng 2.290 - 4.020 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Masan cho biết sẽ tiếp tục giảm đòn bẩy để cải thiện bảng cân đối kế toán, giảm lợi ích ở các mảng kinh doanh không cốt lõi trong khi vẫn duy trì chiến lược phân bổ vốn chặt chẽ./.