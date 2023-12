Bain Capital giúp Masan gia tăng thị phần “chiếc bánh” 350 tỷ USD của thị trường bán lẻ Việt Nam

Các điều khoản giao dịch vẫn giữ nguyên như thỏa thuận ban đầu giữa hai bên, mỗi cổ phần trị giá 85.000 VND. Số tiền thu được từ giao dịch vốn cổ phần này sẽ được dùng để cải thiện các chỉ số tài chính và giảm đòn bẩy cho bảng cân đối kế toán của Masan. Với trợ lực từ thương vụ 250 triệu USD này, thanh khoản của Masan sẽ ngày càng dồi dào và đạt được tỷ lệ Nợ ròng trên EBITDA bền vững dưới 3,5 lần một cách ổn định.

Nắm trong tay 1 tỷ USD tiền mặt

Được biết, Masan đã hoàn tất thanh toán đầy đủ nghĩa vụ nợ đáo hạn vào năm 2023. Trong năm 2024, tổng mức trái phiếu đáo hạn rơi vào khoảng 6.000 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền hiện tại của công ty là hơn 14.000 tỷ đồng và EBITDA cho 12 tháng gần nhất cũng gần 14.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, tiền mặt và các khoản tương đương tiền dự kiến có thể tăng thêm khoảng từ 4.900 tỷ đồng đến 12.250 tỷ đồng sau khoản đầu tư vốn cổ phần dẫn đầu bởi Bain Capital. Dòng tiền tự do (FCF) cho thấy sự cải thiện liên tục, với FCF quý III/2023 đạt 2.202 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 125 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái nhờ vào việc quản lý vốn lưu động hiệu quả.

Như vậy, việc nắm giữ tới 1 tỷ USD tiền mặt đã và đang tạo ra bước đệm tài chính vững mạnh để Masan duy trì tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA ổn định dưới 3,5 lần, hỗ trợ các kế hoạch phát triển chiến lược đặt ra cho quý IV/2023 nhằm chạm mốc doanh thu dự kiến 80.000 đến 90.000 tỷ đồng.

Triển khai loạt các sáng kiến

Hồi giữa năm 2023, WinCommerce (Công ty thành viên thuộc Masan Group) đã chia sẻ kế hoạch cải tạo các cửa hàng WinMart+ hiện có ở khu vực thành thị và nông thôn. Các cửa hàng này sẽ được cải tạo lại theo mô hình WIN "All That You Need" mới ở khu vực thành thị và WinMart+ Rural ở khu vực nông thôn. Sự chuyển đổi này đã đi đúng hướng và là động lực chính cho tăng trưởng khi các cửa hàng đa tiện ích WIN ghi nhận tiến độ cải tạo 45% kế hoạch của 6 tháng cuối năm, còn các cửa hàng WinMart+ Rural đạt tới 95%. Nhờ đó, các cửa hàng được cải tạo đã mang lại doanh thu tăng trưởng như dự kiến, với mức tăng trưởng 4,8% tại các cửa hàng WIN.

Bên cạnh đó, nhóm siêu thị mini Like For Like (loại siêu thị mini được mở trước năm 2022 của WCM chiếm 70% trên tổng số các siêu thị mini) ghi nhận biên lợi nhuận sau thuế đạt 2,2% trong quý 3/2023. Đây cũng là quý thứ hai liên tiếp loại hình siêu thị này có lợi nhuận sau thuế dương, cột mốc quan trọng mang lại niềm tin cho ban lãnh đạo về lộ trình tiến đến điểm hòa vốn lợi nhuận sau thuế của toàn bộ mạng lưới trong năm 2024.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, ưa chuộng những sản phẩm chất lượng hơn với giá phải chăng hơn, WinCommerce với quy mô điểm bán lớn nhất tại Việt Nam gồm hơn 3.600 siêu thị/cửa hàng trên toàn quốc đã tung chiến lược “giá tốt” trên toàn chuỗi. Doanh nghiệp này cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

Về mảng sản xuất hàng tiêu dùng, đối diện với tình hình sức mua bị suy yếu trong năm nay, lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu Masan Consumer (Công ty thành viên thuộc Masan Group) tăng trưởng 10,5% so với cùng kỳ trên cơ sở so sánh tương đương. Đơn vị này còn đạt biên lợi nhuận gộp cao nhất từ trước đến nay là 46,1% trong quý 3/2023.

Theo ghi nhận, Masan Consumer (MCH) đã và đang đẩy mạnh chiến lược cao cấp hóa sản phẩm đặt sức khoẻ người tiêu dùng làm trọng tâm, khởi động đổi mới và phát triển mô hình bán hàng hiệu quả để giành được thị phần. Báo cáo tài chính quý 3/2023 đã phản ánh sự hiệu quả của chiến lược này với tăng trưởng doanh thu hầu hết các ngành hàng. Nổi bật trong đó là các ngành hàng sản phẩm chăm sóc cá nhân, gia đình (HPC), gia vị, và thực phẩm tiện lợi, và ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 39,4%, 21%, và 8,3% trong 9 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ. Trong quý 3/2023, các ngành hàng này ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu lần lượt là 24,5%, 16,7%, và 10,8% so với cùng kỳ.

Cùng với việc lực cầu bán lẻ và ngành hàng tiêu dùng phục hồi trở lại vào quý cuối cùng của năm 2023 và những tín hiệu thị trường tích cực hơn trong dài hạn, Masan Group đang hướng tới chu kỳ tăng trưởng mới. Với nền tảng tài chính vững mạnh, tập đoàn này hoàn toàn có thể tập trung tái cơ cấu và phát triển các định hướng kinh doanh mới giúp gia tăng thị phần trong “miếng bánh” thị trường bán lẻ Việt Nam trị giá 350 tỷ USD.