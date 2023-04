“Mạch nguồn ví dặm” tôn vinh 5 cố nhạc sĩ nổi tiếng quê hương Nghệ An hoặc gắn bó với xứ Nghệ

Để tôn vinh, tưởng nhớ, tri ân những nhạc sĩ tài hoa là con em hoặc gắn bó với quê hương Nghệ An như nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Nguyễn An Thuyên, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Tài Tuệ và Hồng Đăng, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội sẽ tổ chức đêm nhạc "Mạch nguồn ví, dặm” vào 20h ngày 14/5/2023 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Ý tưởng tổ chức chương trình này là của TS. Lê Doãn Hợp Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội. Ban đầu,chương trình sự kiến sẽ là đêm nhạc của “các nhạc sĩ có vần T”, sau đó lại đổi thành “Đồng vọng sông Lam” và cuối cùng, với sự góp ý của người thân của các cố nhạc sĩ, Ban tổ chức quyết định đổi thành đêm nhạc “Mạch nguồn ví, dặm”

Chương trình “Mạch nguồn ví dặm” sẽ trình làng những tác phẩm bất hủ của 5 cố nhạc sĩ. Tuy nhiên, theo Ban Tổ chức, mặc dù có sự lựa chọn kỹ càng để đưa đến cho công chúng yêu âm nhạc những ca khúc gắn bó với tên tuổi từng nhạc sĩ, nhưng chương trình cũng chỉ là một phần nhỏ trong gia tài âm nhạc đồ sộ của 5 cố nhạc sĩ như: Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Dư âm, Mẹ yêu con của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý; Mơ quê, Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó, Xa quê của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ; Biển hát chiều nay, Hoa sữa, Ký ức đêm của nhạc sĩ Hồng Đăng; Khúc hát làng quê, Làng quan họ quê tôi, Đôi mắt đò ngang của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo và Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Neo đậu bến quê, em chọn lối này của nhạc sĩ An Thuyên…

Các sáng tác chọn lọc trên sẽ được các ca sĩ nổi tiếng như NSƯT Thanh Lam, NSƯT Phạm Phương Thảo, NSƯT Tiến Lâm, NSƯT Đức Long, ca sĩ Anh Thơ, Đinh Trang, Bùi lê Mận, Huyền Trang, Thanh Tài… thể hiện.

Tổng đạo diễn chương trình là NSND Lê Tiến Thọ - nguyên Thứ Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cố vấn chương trình gồm nhạc sĩ Nguyễn An Hiếu (con trai cố nhạc sĩ Nguyễn An Thuyên) và nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuấn (con trai cố nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ).

Chương trình do Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An sản xuất và phát trên 40 kênh truyền hình trong cả nước.

Nói về ý nghĩa của chương trình, PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật - chia sẻ: “Đương nhiên, sáng tác của các nhạc sĩ cũng ảnh hưởng từ những mạch nguồn khác, như miền núi trong sáng tác của An Thuyên, Nguyễn Tài Tuệ, và Nam bộ trong sáng tác của Nguyễn Văn Tý. Nhưng nổi bật lên chất dân ca xứ Nghệ thấm đẩm trong ca từ âm nhạc của 5 nhạc sĩ này và có lẽ chính mạch nguồn ví dặm đã tạo nên sự nổi tiếng của các ca khúc ấy và các nhạc sĩ ”.

Theo ông Lê Doãn Hợp, đây là chương trình nghệ thuật phi lợi nhuận, chú trọng đến chất lượng chuyên môn nghệ thuật, được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp.

Ông Lê Doãn Hợp cũng cho biết thêm: Việc chuẩn bị cho chương trình: “Mạch nguồn ví, dặm” hiện đã tạm ổn, đủ tự tin để nói rằng, đêm nghệ thuật tôn vinh, tưởng nhớ tri ân 5 nhạc sĩ tài hoa của quê mẹ Nghệ An là Nguyễn Văn Tý, Nguyễn An Thuyên, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Tài Tuệ và Hồng Đăng nhất định sẽ thành công như mong đợi. Cũng như chuẩn bị cho một trận đánh lớn gần đến giờ “G” mà mọi việc vẫn diễn ra đúng kịch bản thì toàn thắng là điều không thể khác”.