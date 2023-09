Luật sư trên khắp nước Mỹ kêu gọi Quốc hội bảo vệ trẻ em khỏi những hình ảnh lạm dụng do AI tạo ra

Trong một bức thư gửi hôm thứ Ba tới các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa và Dân chủ của Hạ viện và Thượng viện, các luật sư tại 50 bang của nước Mỹ đã kêu gọi các nhà lập pháp liên bang “thành lập một ủy ban chuyên gia để nghiên cứu các phương tiện và phương pháp AI có thể được sử dụng để tạo ra hình ảnh nhạy cảm trẻ em và mở rộng các hạn chế hiện có đối với tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, đặc biệt đối với những hình ảnh do AI tạo ra.

“Chúng tôi đang tham gia vào một cuộc chạy đua với thời gian để bảo vệ trẻ em của Hoa Kỳ khỏi sự nguy hiểm của AI”, các luật sư viết trong thư, chia sẻ với hãng tin AP. “Quả thực, những 'bức tường thành bảo vệ trẻ em' đã bị chọc thủng. Bây giờ là lúc phải hành động".

Tổng chưởng lý Nam Carolina Alan Wilson nói với AP vào tuần trước rằng các ông hy vọng các nhà lập pháp liên bang sẽ tác động để lưỡng đảng biến vấn đề này thành hành động.

Ông Wilson là người kết nối với các đồng cấp của mình ở Mississippi, North Carolina và Oregon về vấn đề này, cho biết: “Mọi người đều tập trung vào mọi thứ gây chia rẽ chúng ta. Hy vọng của tôi là, cho dù các bên và những người trong những đảng phái khác nhau có thể đối cực đến mức nào, họ vẫn sẽ nghĩ rằng việc bảo vệ trẻ em khỏi các công nghệ mới sẽ là điều mà ngay cả những cá nhân đối lập nhất cũng phải đồng tình”.

Thượng viện năm nay đã tổ chức các phiên điều trần về các mối đe dọa có thể xảy ra do các công nghệ liên quan đến AI. Vào tháng 5, Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman, công ty phát triển ChatGPT, cho biết sự can thiệp của chính phủ sẽ rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro của các hệ thống AI ngày càng mạnh mẽ. Ông Altman đề xuất thành lập một cơ quan chuyên trách của Hoa Kỳ hoặc toàn cầu để cấp phép cho các hệ thống AI mạnh nhất và có thẩm quyền “thu hồi giấy phép kinh doanh và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn”.

Mặc dù chưa có dấu hiệu ngay lập tức rằng Quốc hội Mỹ sẽ đưa ra các quy tắc AI mới, như các nhà lập pháp châu Âu đang làm, nhưng những lo ngại xã hội đã khiến các cơ quan chính phủ hứa sẽ mạnh tay với các sản phẩm AI có hại và bảo vệ người tiêu dùng hiện có.

Wilson cho biết ông đang khuyến khích các luật sư đồng nghiệp của mình rà soát các đạo luật của bang để tìm ra các lĩnh vực có thể cần quan tâm.

“Chúng tôi bắt đầu suy nghĩ, luật có theo kịp sự đổi mới nhanh chóng của công nghệ mới này không?”

Theo ông Wilson, trong số những mối nguy hiểm mà AI đặt ra bao gồm việc tạo ra các kịch bản “deepfake” – video và hình ảnh giả mạo.

Ông nói: “Con của bạn chưa bao giờ bị hành hung, con của bạn chưa bao giờ bị lợi dụng, nhưng hình ảnh của chúng đang được sử dụng như thể chúng đã bị lợi dụng vậy. Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại rằng luật pháp có thể không đề cập đến điều này, bởi vì con bạn không thực sự bị lợi dụng – mặc dù chúng đang bị phỉ báng và chắc chắn hình ảnh của chúng đang bị lợi dụng”.

Ông chỉ ra rằng một khả năng đầy nguy hiểm khác là việc tạo ra hình ảnh hư cấu của một đứa trẻ hoàn toàn bằng kỹ thuật số với nội dung khiêu dâm.

Ông Wilson nói: “Lập luận của những kẻ xấu là 'tôi không làm hại ai cả - thực tế, đó thậm chí không phải là người thật', nhưng họ đang tạo ra ngành công nghiệp lạm dụng hình ảnh trẻ em".

“AI là một công nghệ tuyệt vời nhưng song hành với nó là một loạt rủi ro. Bạn có những ngành công nghiệp mới, công nghệ mới đang phá vỡ mọi thứ và điều này cũng đúng đối với cộng đồng thực thi pháp luật và bảo vệ trẻ em. Những kẻ xấu luôn tìm cách để trốn tránh khỏi vòng vây của công lý và chúng ta phải phát triển theo điều đó”, ông Wilson nói thêm.

Theo SCMP