LG Electronics đưa Trung tâm nghiên cứu LG VS tại Đà Nẵng vào hoạt động

Tại sự kiện, ông Jung Seung Min – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu LG VS - cho biết, sau hơn 2 tháng đặt chân đến Đà Nẵng, LG đã nhìn thấy tiềm lực to lớn của TP trong môi trường đầu tư cũng như nguồn nhân lực tại địa phương.

Thay mặt LG VS, ông Jung Seung Min cảm ơn UBND TP, lãnh sự quán Hàn Quốc cùng các đối tác đã hỗ trợ để Trung tâm nghiên cứu LG VS sớm đi vào hoạt động.

“Với sự hỗ trợ đó, tôi tin rằng, Trung tâm nghiên cứu LG VS sẽ nhanh chóng chinh phục những mục tiêu của mình tại vùng đất đầy hứa hẹn này” - ông Jung Seung Min chia sẻ.

Cũng theo ông Jung Seung Min, Tập đoàn LG mong muốn xây dựng một Trung tâm nghiên cứu hàng đầu tại Đà Nẵng đã thành hiện thực. Ông hy vọng sự kiện sẽ góp phần trong tiến trình đưa Đà Nẵng trở thành TP hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Viêt Nam nói riêng và trong khu vực nói chung.

Phát biểu tại sự kiện, ông Ahn Min Sik - Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng đánh giá cao sự kiện thành lập văn phòng Trung tâm nghiên cứu LG VS trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc.

"Việc thành lập Văn phòng Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng và nay là Trung tâm phát triển LG là tín hiệu đáng mừng trong thu hút đầu tư tại miền Trung Việt Nam và hợp tác đầu tư giữa 2 quốc gia. Việc thành lập Trung tâm phát triển LG tại Đà Nẵng sẽ là chất xúc tác trong hợp tác đầu tư giữa 2 quốc gia trong lĩnh vực R&D và ICT, góp phần thúc đẩy phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm IT Hub" - ông Ahn Min Sik chia sẻ.

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cũng đánh giá cao hợp tác của LG tại Đà Nẵng.

"Sự xuất hiện của LG tại Đà Nẵng sẽ thúc đẩy thu hút đầu tư trong lĩnh vực tại Đà Nẵng và góp phần thúc đẩy phát triển Đà Nẵng theo đúng định hướng đã đặt ra" - ông Hồ Kỳ Minh nói.

Trước đó, tại buổi làm việc với UBND TP Đà Nẵng diễn ra đầu tháng 10/2020, Tập đoàn điện tử LG cho biết đã chọn Đà Nẵng làm nơi thành lập Trung tâm nghiên cứu & phát triển (R&D) CNTT.

Cũng tại buổi làm việc, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng và Trung tâm Phát triển giải pháp về linh kiện xe hơi tại Việt Nam (Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu LG VS tại Đà Nẵng.

Ngay sau khi tiến hành ký kết, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng đã phối hợp cùng với các đơn vị liên quan, hướng dẫn, tư vấn thủ tục, hỗ trợ và tạo điều kiện LG Electronics Việt Nam thành lập Trung tâm nghiên cứu tại Đà Nẵng.

Được biết, LG VS được thành lập từ năm 2016. Trung tâm nghiên cứu LG VS đầu tiên của LG Electronics được hình thành tại Hà Nội. Với những thành công của Trung tâm nghiên cứu LG VS tại Hà Nội, LG Electronics đã quyết định mở rộng quy mô hoạt động và thành lập Trung tâm nghiên cứu LG VS tại Đà Nẵng nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp CNTT tại Đà Nẵng.

Hiện tại, Tập đoàn LG có trung tâm R&D tại Hà Nội, văn phòng kinh doanh – marketing tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Hiện có 7 trong số 8 công ty con thuộc Tập đoàn LG đầu tư tại Khu công nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng). Tổng doanh thu của Tập đoàn LG dự kiến đạt 20 tỉ USD trong năm 2021.