Lạm phát vẫn cao hơn so với kỳ vọng, Fed vẫn còn nhiều việc phải làm

Giá tiêu dùng đã tăng 8,3% trong tháng 8/2022, so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm thấp hơn so với dự kiến và đánh dấu mức giảm nhẹ so với tháng 7, trong khi giá năng lượng đang giảm cũng kéo theo giá xăng giảm.

Chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 0,1% trong tháng 8, so với tháng 7, Bộ Lao động Mỹ báo cáo trong hôm 13/9, mức tăng nhẹ sau khi giá cả đi ngang trong tháng 7. Các nhà kinh tế học trước đó từng đưa ra dự báo giá sẽ giảm 0,1% trong tháng 8 so với tháng trước đó và giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá xăng giảm – sau khi tăng đột biến vào đầu năm nay do cuộc chiến Nga-Ukraine – là một trong những điểm sáng trong bản báo cáo, tuy nhiên cũng chỉ ra rằng sức ép lạm phát đối với nền kinh tế Mỹ vẫn cao. Giá nhà ở, thực phẩm và dịch vụ chăm sóc y tế đều tăng vọt, và là một trong những mặt hàng/dịch vụ có giá tăng nhanh nhất trong tháng. Một trong những thông tin tồi tệ nhất đối với các hộ gia đình Mỹ chính là giá thực phẩm giờ tăng tới 11,4% so với năm ngoái, mức tăng lớn nhất trong giai đoạn 12 tháng kể từ tháng 5/1979.

CPI lõi đã tăng 0,6% trong tháng 8, tăng gấp đôi tốc độ tăng theo tháng từ tháng 8. Giá cốt lõi cũng tăng tốc so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức 6,2% và gần như xóa sạch tất cả sự điều độ trong mức tăng giá kể từ khi nó đạt đỉnh vào tháng 3.

Báo cáo mới nêu rõ rằng, Fed vẫn còn nhiều việc phải làm trong vòng đấu giảm lạm phát trở lại mức 2%, và rất có khả năng họ sẽ phải nâng lãi suất khoảng 3/4 điểm phần trăm khi các quan chức tổ chức cuộc họp trong tuần tới.

Giá tiêu dùng rất có khả năng đảo chiều trong tháng 8, giảm nhẹ trong khi giá dầu giảm giúp cho các hộ gia đình Mỹ cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong lúc đổ xăng. Nhưng giới chuyên gia cho rằng không nên quá hy vọng rằng mức giảm tốc khiêm tốn của lạm phát sẽ khiến cho Fed sớm dừng những hành động quyết liệt của họ.

Các nhà kinh tế học từng dự báo rằng, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ giảm 0,1% trong tháng 8, và giảm xuống mức 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này sẽ đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp mức tăng giá giảm tốc sau khi CPI đi ngang trong tháng 7, và sẽ giúp kiềm chế tốc độ tăng giá thường niên xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm nay.

Đây cũng sẽ là mức giảm rõ ràng nhất kể từ tháng 5/2020, thời điểm mà Mỹ vừa trở lại sau các lệnh phong tỏa do COVID-19.

Đối với Fed, tháng thứ hai liên tiếp giảm giá hàng hóa sẽ là một thông tin đáng mừng, cho thấy 4 lần nâng lãi suất của họ tính từ đầu năm đến nay cuối cùng cũng có tác dụng.

Trong hôm đầu tuần này, Fed New York công bố bản nghiên cứu cho thấy kỳ vọng lạm phát tiêu dùng – một yếu tố quan trọng để Fed quyết định tăng lãi suất trong tháng 5 và tháng 6 – đã giảm mạnh trong tháng 8, tức tháng thứ hai liên tiếp. Điều này cũng là một tín hiệu tích cực đối với Fed và cho thấy tình trạng tăng giá có thể sẽ không kéo dài.

Tuy nhiên, các quan chức chóp bu của Fed, bao gồm Chủ tịch Jerome Powell, trong suốt nhiều tuần gần đây vẫn quả quyết rằng họ muốn trông thấy vài tháng có tiến triển về giá mới có thể bắt đầu thay đổi chính sách, và vẫn tập trung vào việc đưa lạm phát trở về mức 2% Trong trường hợp lạm phát lõi dai dẳng cùng với giá nhà tăng, Fed chắc chắn sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn.

Sau một bản báo cáo trong tháng 8 cho thấy thị trường lao động vẫn khỏe mạnh bất chấp các điều kiện tiền tệ bị thắt chặt, một số quan chức Fed cảm thấy rằng họ vẫn có thể tiếp tục hành động mạnh tay mà không cần phải lo lắng về tình trạng mất việc làm. Thống đốc Fed Christopher Waller cuối tuần trước cho rằng “thị trường lao động khỏe mạnh của Mỹ đang tạo cho chúng tôi sự linh hoạt để hành động quyết liệt trong cuộc chiến chống lạm phát.”

Các nhà đầu tư hiện nay cho rằng tỷ lệ 9/10 là Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản trong tuần tới. Không có quan chức nào của Fed công khai bình luận chống lại kỳ vọng của giới đầu tư trước khi ngân hàng này bước vào giai đoạn câm lặng. Điều này cho thấy rằng báo cáo về lạm phát sẽ không thể lung lay được quyết tâm của Fed khi họ bắt đầu nhóm họp vào tuần tới.

Theo Barrons