Cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev có thể nhanh chóng kết thúc mà không có thêm thương vong nào nếu NATO tỉnh táo lại và từ bỏ chính sách hiếu chiến đối với Nga, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã nói với tờ Al Arabiya trong một cuộc phỏng vấn được công bố mới đây.

Việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công vào lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận đã biến khối liên minh do Mỹ đứng đầu trở thành một bên trực tiếp trong cuộc xung đột, ông Medvedev, hiện đang là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cho biết. Kiev đã tiến hành một số cuộc tấn công như vậy bằng các hệ thống ATACMS và HIMARS do Mỹ sản xuất, cũng như tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất.

Moscow đã đáp trả bằng cách tấn công một cơ sở công nghiệp quân sự tại thành phố Dnepropetrovsk của Ukraine (được gọi là Dnipro ở Ukraine) bằng một tên lửa đạn đạo tầm trung mới được trang bị đầu đạn thông thường. Trong hôm 23/11, Pháp chính thức xác nhận rằng họ đã “bật đèn xanh” cho Kiev sử dụng tên lửa hành trình SCALP-EG do Pháp sản xuất trong các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga.

“Các quốc gia thành viên NATO về cơ bản đã tham gia hoàn toàn vào cuộc xung đột này”, ông Medvedev bình luận về những diễn biến này. Cựu Tổng thống cho biết các quốc gia như vậy nên “hiểu” rằng họ hiện đang ở trong tình trạng chiến tranh và đứng về phía Ukraine. “Họ đang ở trong tình trạng chiến tranh với Liên bang Nga”.

Các quốc gia phương Tây không chỉ cung cấp vũ khí và viện trợ tài chính cho Kiev mà còn cung cấp mục tiêu cho các tên lửa do phương Tây sản xuất, ông Medvedev tuyên bố. Moscow đã nhấn mạnh rằng các hệ thống như vậy không thể được vận hành thành công nếu không có sự tham gia của các chuyên gia từ các quốc gia sản xuất chúng.

Trong những trường hợp như vậy, không thể loại trừ bất kỳ diễn biến nào, ông Medvedev cảnh báo, chỉ ra học thuyết hạt nhân mới được cập nhật của Nga cho phép đáp trả bằng hạt nhân đối với một cuộc tấn công thông thường của một quốc gia phi hạt nhân được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ, bao gồm cả một cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Nga.

“Bất kỳ ai hiện đang khuấy động cơn cuồng loạn chiến tranh, chủ yếu là trong NATO, Mỹ và các quốc gia khác, nên cân nhắc về điều đó”, cựu Tổng thống cảnh báo. Khi được yêu cầu giải thích thêm về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga, ông mô tả đó là một khả năng “thực tế”. Đồng thời, ông cho biết Moscow rất muốn tránh lựa chọn đó.

“Không có người điên nào trong giới lãnh đạo Nga”, ông tuyên bố, giải thích rằng học thuyết hạt nhân của quốc gia này đã được cập nhật theo nhu cầu răn đe hiện đại.

Theo ông Medvedev, xung đột Ukraine có thể nhanh chóng và dễ dàng kết thúc mà không cần thêm bất kỳ tổn thất nào. Nếu NATO chỉ cần “ngừng thổi bùng ngọn lửa chiến tranh ở Ukraine, thì cuộc xung đột này có thể kết thúc mà không phải trả giá cho nhân loại. Ít nhất là không phải trả giá mới”, ông nói.