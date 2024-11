Thu hút người nước ngoài đến du lịch, làm ăn, Trung Quốc liên tiếp nới lỏng chính sách thị thực

Ông Lâm Kiếm, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, kể từ ngày 30/11/2024 đến ngày 31/12/2025, sẽ thử nghiệm chính sách miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông đối với công dân 9 quốc gia Bulgaria, Romania, Malta, Croatia, Montenegro, Bắc Macedonia, Estonia, Latvia và Nhật Bản.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng quyết định tối ưu hóa hơn nữa chính sách miễn thị thực, sẽ đưa các chuyến thăm trao đổi vào diện miễn thị thực nhập cảnh và kéo dài thời gian lưu trú miễn thị thực từ 15 ngày hiện nay lên 30 ngày.

Liên tiếp mở rộng số quốc gia được miễn thị thực nhập cảnh

Kể từ ngày 30/11/2024, những người mang hộ chiếu phổ thông từ 38 quốc gia được miễn thị thực, trong đó có 9 quốc gia nêu trên, đến Trung Quốc để kinh doanh làm ăn, tham quan du lịch, thăm người thân, bạn bè, thăm viếng trao đổi và thời gian ở lại không quá 30 ngày, đều có thể vào Trung Quốc mà không cần thị thực.

Đây là một sự mở rộng khác của "vòng bạn bè" miễn thị thực sau khi Trung Quốc thực hiện miễn thị thực đơn phương cho Pháp, Đức và các nước khác vào năm ngoái. Theo những người trong ngành, chính sách miễn thị thực sẽ rất có lợi cho sự phát triển của du lịch nội địa và sẽ thúc đẩy đáng kể các ngành liên quan như lưu trú, ăn uống, mua sắm, giải trí tại thị trường Trung Quốc.

Chính sách miễn thị thực thu hút được nhiều người nước ngoài đến tham quan, du lịch. Ảnh: Getty.



Bắt đầu từ năm 2023, cả du lịch trong và ngoài nước đã bắt đầu khôi phục toàn diện hoạt động trở lại và thị thực là một phần quan trọng của du lịch quốc tế. Kể từ ngày 1/12/2023, Trung Quốc đã thí điểm chính sách miễn thị thực đơn phương cho 6 quốc gia: Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia, và sau đó đã lần lượt đạt được chính sách miễn thị thực lẫn nhau với Malaysia, Singapore và Thái Lan.

Từ đầu năm nay, Trung Quốc đã nhiều lần thực hiện chính sách miễn thị thực cho các nước. Theo tài khoản WeChat chính thức của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 7/3, để thúc đẩy hơn nữa trao đổi nhân viên giữa Trung Quốc và nước ngoài, Trung Quốc đã quyết định mở rộng phạm vi các quốc gia được miễn thị thực và thực hiện thử nghiệm chính sách miễn thị thực cho chủ sở hữu hộ chiếu phổ thông từ 6 quốc gia Thụy Sĩ, Ireland, Hungary, Áo, Bỉ và Luxembourg.

Theo đó, từ ngày 14/3 đến ngày 30/11/2024, những người mang hộ chiếu phổ thông của các quốc gia trên có thể vào Trung Quốc mà không cần thị thực nếu họ đến Trung Quốc để kinh doanh, du lịch, thăm người thân, bạn bè và ở lại không quá 15 ngày. Những người từ các quốc gia nêu trên không đáp ứng các điều kiện được miễn thị thực vẫn cần phải xin thị thực trước khi vào Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, chiều 13/6, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã hội đàm với Thủ tướng New Zealand Clarkson tại Tòa nhà chính phủ ở Wellington. Ông Lý Cường sau đó cho biết New Zealand sẽ được đưa vào phạm vi các quốc gia Trung Quốc đơn phương miễn thị thực và hy vọng rằng phía New Zealand sẽ mang lại sự thuận tiện hơn cho công dân Trung Quốc khi đến nước này.

Tiếp đó, vào ngày 17/6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo sẽ đưa Australia vào danh sách các nước được Trung Quốc đơn phương miễn thị thực.

Vào thời điểm đầu tháng 11/2024, chính sách miễn thị thực đối với 20 quốc gia đã có hiệu lực. Bắt đầu từ ngày 8/11, có thêm các nước Slovakia, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Iceland, Andorra, Monaco, Liechtenstein và Hàn Quốc được thử nghiệm chính sách miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông cho đến ngày 31/12/2025. Những người mang hộ chiếu phổ thông từ 9 quốc gia này đến Trung Quốc để làm ăn kinh doanh, tham quan du lịch, thăm người thân, bạn bè và ở lại không quá 15 ngày có thể vào Trung Quốc mà không cần thị thực.

Do nhiều nguyên nhân, lượng khách nước ngoài nhập cảnh Trung Quốc vẫn kém xa thời điểm 2019 (trước dịch COVID-19). Ảnh: NBD.



Như thế là bắt đầu từ ngày 30/11, những người mang hộ chiếu phổ thông từ 38 quốc gia được miễn thị thực, bao gồm 9 quốc gia nêu trên, có thể vào Trung Quốc mà không cần thị thực nếu họ đến Trung Quốc để làm ăn kinh doanh, du lịch, thăm người thân, bạn bè, thăm hỏi trao đổi, ở lại trong thời gian không quá 30 ngày.

Thực hiện đồng thời nhiều chính sách miễn thị thực

Ông Đồng Học Quân (Tong Xuejun), Cục trưởng Lãnh sự Bộ Ngoại giao, cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nới lỏng về thị thực để tạo thuận lợi hơn cho các doanh nhân Trung Quốc và nước ngoài. Ông đề cập rằng trong năm qua, Trung Quốc đã ký thỏa thuận miễn thị thực lẫn nhau với 6 quốc gia trong đó có Singapore và Thái Lan; và hiện đã miễn thị thực toàn diện với 25 quốc gia, đồng thời thực hiện chính sách miễn thị thực đơn phương với 29 quốc gia trong đó có Pháp và Đức.

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Năm (21/11) cũng đã ban hành "Một số biện pháp chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng ổn định ngoại thương", đưa ra 9 biện pháp bao gồm tăng cường hỗ trợ tài chính cho các công ty ngoại thương, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi nhân sự doanh nghiệp xuyên biên giới. Trong đó đề cập cần thúc đẩy đàm phán các thỏa thuận miễn thị thực lẫn nhau với nhiều quốc gia hơn, mở rộng có trật tự phạm vi các quốc gia áp dụng chính sách miễn thị thực đơn phương đối với Trung Quốc, mở rộng phạm vi thực hiện chính sách miễn thị thực nhập cảnh và kéo dài thời gian lưu trú.

Theo Dongfang, NBD