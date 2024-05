Kiến nghị xem xét trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Nam

Một góc dự án khu đô thị do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

"Đề nghị làm thay nghĩa vụ của Bách Đạt An nhưng không được"

Chiều 29/5, hơn 50 người đại diện cho 1.000 khách hàng liên quan đến vụ án tranh chấp hợp đồng môi giới giữa Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (môi giới) đã có buổi đối thoại về việc đảm bảo quyền lợi cho số khách hàng này sau thời gian dài chủ đầu tư chây ì, không thực hiện các nghĩa vụ tài chính với nhà nước và triển khai dự án để ra sổ hồng cho người dân.

Ông Nguyễn Đình Nam, khách hàng mua đất nền tại dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, cho biết đến giờ phút này, chính quyền Quảng Nam đã rất quyết liệt, nhưng công ty Bách Đạt An vẫn chây ì. Với những gì đang diễn ra, chắc chắn rằng Bách Đạt An sẽ không tiếp tục thực hiện dự án. Vì vậy khách hàng không còn cách nào khác là phải bám theo các bản án đã tuyên để đòi quyền lợi chính đáng cho mình. Bên cạnh đó, vai trò và trách nhiệm của Hoàng Nhất Nam phải được đặt lên hàng đầu.

Đặt câu hỏi cho đại diện Công ty CP Hoàng Nhất Nam, ông Nam nói: “Bách Đạt An không thực hiện dự án thì Hoàng Nhất Nam có tiếp tục thực hiện được dự án hay không? Nếu chính quyền thu hồi dự án, thì Hoàng Nhất Nam đã có phương án đền bù chưa, những vướng mắc, khó khăn doanh nghiệp gặp phải) và dòng tài chính của công ty có đảm bảo không….. Nếu khởi tố vụ án hình sự đối với Bách Đạt An thì việc đảm bảo quyền lợi của người dân như thế nào? Các bản án mà toà đã tuyên trước đó có bị ảnh hưởng hay không?”

Khách hàng Nguyễn Đình Nam chất vấn lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam.

Cũng tại cuộc đối thoại, nhiều khách hàng cho rằng nếu việc thu hồi dự án diễn ra, quyền lợi chính đáng của người dân cần được đảm bảo theo bản án của toà án có thẩm quyền đã tuyên. “Tức là chúng tôi phải có sổ đỏ. Chủ đầu tư mới phải có trách nhiệm trả sổ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng chủ đầu tư để giải quyết quyền lợi".

Ông Trương Văn Hào, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam, cho biết, hiện tại chủ đầu tư Bách Đạt An rất chây lì, không thiện chí và trách nhiệm giải quyết các công việc liên quan trong khi chính quyền rất ủng hộ và tạo điều kiện để được triển khai tiếp.

“Trong thời gian qua, Hoàng Nhất Nam đã đề nghị rất nhiều lần làm thay nghĩa vụ cho Bách Đạt An để sớm ra sổ cho người dân nhưng không được, vì để triển khai dự án không ai khác là chủ đầu tư Bách Đạt An. Nếu giải pháp cuối cùng là khởi tố vụ án, thu hồi dự án thì đây là quyết định của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên nếu trường hợp này xảy ra, Hoàng Nhất Nam cũng kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức đấu thầu lại các dự án theo quy định. Và để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, Hoàng Nhất Nam sẽ tham gia thực hiện dự án với vai trò là doanh nghiệp có đầy đủ năng lực, đồng thời hoàn thành nghĩa vụ với khách hàng của mình”, ông Trương Văn Hào nói.

Ông Trương Văn Hào, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam, trả lời các nội dung chất vấn của khách hàng

Kiến nghị hồi tố đối với Quyết định 2450/QĐ-UBND

Cũng tại buổi đối thoại, hầu hết khách hàng yêu cầu cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức của tỉnh Quảng Nam khi ký Quyết định số 2450/QĐ-UBND cho phép chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư của 14 dự án trên địa bàn tỉnh từ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt sang Công ty CP Bách Đạt An. Trong đó có 3 dự án gồm: Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riversisde, Khu đô thị Bách Đạt.

“Đây là vấn đề mấu chốt dẫn đến tình trạng ngày hôm nay. UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận cho phép chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư của 14 dự án trên địa bàn tỉnh từ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt sang Công ty CP Bách Đạt An mà không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu, đất đai, đầu tư, doanh nghiệp… Đặc biệt, tại thời điểm chuyển giao chủ đầu tư từ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt sang Công ty CP Bách Đạt An, 2 công ty này là 2 pháp nhân độc lập, không phải là công ty mẹ, công ty con theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

Hơn thế nữa, Công ty CP Bách Đạt An nhận chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư từ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt của 14 Dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong khi vốn điều lệ của công ty này chỉ 20 tỷ đồng”, ông Trần Kim Luyện - khách hàng mua bất động sản tại dự án Khu đô thị Bách Đạt 1 do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư - nói.

Ông Trần Kim Luyện - khách hàng tại dự án Khu đô thị Bách Đạt 1 - tại buổi đối thoại

Cũng theo ông Luyện và nhiều khách hàng, pháp luật quy định doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha. Bên cạnh đó, yêu cầu về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư được quy định là chủ đầu tư có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha. Khách hàng cho rằng việc UBND tỉnh Quảng Nam không thẩm định năng lực của Bách Đạt An là một trong những nguyên nhân khiến vụ việc kéo dài đến ngày hôm nay.

“Đối với những sai phạm của UBND tỉnh Quảng Nam khi ban hành Quyết định số 2450/QĐ-UBND và việc chậm trễ trong thi hành các bản án này, chúng tôi sẽ có đơn kiến nghị hồi tố gửi đến Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tư pháp đối với các vấn đề này. Đặc biệt, theo điều 118 của Luật Thi hành án, khi Bách Đạt An không thực hiện dự án thì cơ quan chức năng Quảng Nam có thể cho phép Hoàng Nhất Nam thực hiện thay để ra sổ cho chúng tôi”, ông Luyện nhấn mạnh.