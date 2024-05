Thí điểm mô hình du khách lưu trú trải nghiệm cùng cư dân Phố cổ Hội An

Theo UBND TP Hội An, hoạt động lưu trú trải nghiệm cùng cư dân phố cổ là sản phẩm văn hóa - du lịch độc đáo, đặc thù, riêng có của Hội An đã được Thành ủy, HĐND, UBND TP thống nhất cho thực hiện trong kế hoạch phát triển du lịch TP Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Để triển khai sản phẩm mới này, UBND TP Hội An yêu cầu chủ thể kinh doanh phải là cư dân bản địa Hội An, có địa chỉ thường trú và sinh sống thực tế tại ngôi nhà dự kiến tổ chức hoạt động; đạt gia đình văn hóa tiêu biểu và có uy tín trong cộng đồng tại địa phương. Ưu tiên, khuyến khích hộ gia đình có tổ chức cuộc sống gắn liền với hoạt động sản xuất - kinh doanh các ngành, nghề truyền thống; có các hoạt động sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật… để du khách tham gia trải nghiệm.

Bên cạnh đó, UBND TP Hội An yêu cầu sản phẩm phải có chất lượng cao, các hoạt động dịch vụ phải đảm bảo hàm lượng văn hóa và tri thức bản địa Hội An, các giá trị văn hóa, lịch sử của khu phố cổ để hướng đến phục vụ chính cho du khách trong và ngoài nước, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, văn nghệ sỹ có nhu cầu trải nghiệm, tìm hiểu, khám phá các giá trị lịch sử, văn hóa, giá trị nhân văn của khu phố cổ Hội An thông qua việc cùng tham gia các hoạt động sinh hoạt ngày thường với cư dân phố cổ.

Về không gian, phạm vi thực hiện, TP Hội An ưu tiên nhà trong các kiệt, hẻm; các di tích nhà ở nằm trong kiệt, hẻm khu vực I và mặt tiền khu vực IIA.

Cơ sở lưu trú phải đảm bảo được thiết kế, sửa chữa theo đúng quy định của Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An được ban hành kèm Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND Tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An;

Nhà có kiến trúc phù hợp với không gian khu Phố cổ; có phòng, không gian được bố trí đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ khách lưu trú, sinh hoạt, tương tác và trải nghiệm cùng gia đình. Ưu tiên nhà có giá trị về kiến trúc nghệ thuật. Mỗi nhà có không quá 5 phòng đón khách và một phòng có sức chứa tối đa không quá 2 người và không bố trí quầy lễ tân tại nơi đón tiếp khách.

Các cơ sở lưu trú phải đảm bảo tốt các dịch vụ khác ngoài lưu trú, đặc biệt là dịch vụ trải nghiệm, khám phá gắn liền với các sinh hoạt đời sống hàng ngày của hộ gia đình, cộng đồng và xã hội theo các chương trình, hoạt động của TP. Thông tin các hình thức và nội dung, thời gian sinh hoạt, hoạt động tại gia đình để thuận tiện cho khách trải nghiệm và tham gia đời sống sinh hoạt hằng ngày của gia đình.

Một góc phố cổ Hội An

Đặc biệt, TP Hội An yêu cầu các gia đình tổ chức đón khách phải đảm bảo các quy định Luật Du lịch 2017; có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7800:2017 về Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

Để tham gia hoạt động du lịch này, các chủ cơ sở nộp hồ sơ đăng ký và các giấy tờ pháp lý liên quan tại UBND các phường Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong. Thời gian lưu hồ sơ tại địa phương không quá 2 ngày làm việc.

Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Phòng VH-TT sẽ chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế ngôi nhà, trao đổi thống nhất ý kiến và báo cáo UBND TP cho chủ trương để triển khai thực hiện. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ địa phương và báo cáo, tham mưu UBND thành phố không quá 10 ngày làm việc…

Trước khi đi vào hoạt động chậm nhất 15 ngày hoặc có sự thay đổi về tên cơ sở, quy mô, người đại diện theo pháp luật… gia đình có có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới Phòng VH-TT, UBND địa phương để quản lý, theo dõi và hỗ trợ.