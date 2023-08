VietTimes – Công ty CP Bách Đạt An - chủ đầu tư các dự án tranh chấp hợp đồng môi giới liên quan đến gần nghìn người mua - đã bị Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Bách Đạt An - chủ đầu tư các dự án tranh chấp hợp đồng môi giới liên quan đến cả ngàn người mua.

Theo quyết định của Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Bách Đạt An là do công ty này đã nợ tiền thuế quá 90 ngày.

Với quyết định này, Công ty CP Bách Đạt An sẽ phải thực hiện thủ tục giải thể theo quy định.

Cùng quyết định này, trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cũng đã hiện thông tin “Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cưỡng chế về quản lý thuế” đối với Công ty CP Bách Đạt An.

Công ty CP Bách Đạt An có mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 4001109624/, do ông Lê Văn Khánh là người đại diện theo pháp luật; doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký cấp lần đầu vào ngày 4/5/2017, do tỉnh Quảng Nam cấp; có trụ sở chính tại lô A7-21,22, khu đô thị Sentosa Riverside, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cũng đã có văn bản gửi Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam và Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, đề nghị cung cấp các thông tin về danh mục các tài sản để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản theo quy định, bao gồm loại tài sản là đất đã đăng ký cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và phương tiện giao thông đã được cơ quan công an cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe với tên là Công ty CP Bách Đạt An.

Như VietTimes đã thông tin, Công ty CP Bách Đạt An là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó, có 3 dự án là khu đô thị Hera Complex Riverside, khu đô thị 7B (mở rộng) và khu đô thị Bách Đạt tại Khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đang tranh chấp hợp đồng môi giới với Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam, kéo theo gần 1.000 người mua đất bị ảnh hưởng từ năm 2017 đến nay.

Không những vậy, đây là vụ tranh chấp bất động sản lớn nhất khu vực miền Trung từ trước đến nay, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong suốt thời gian qua.