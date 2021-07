Khủng khiếp "Lời nguyền của Tecumseh": 7 đời Tổng thống Mỹ qua đời khi đang tại nhiệm

“Lời nguyền” đã ứng nghiệm hơn 100 năm

“Lời nguyền Tecumseh(Tecumseh's curse) được dùng để mô tả thời kỳ mà cứ mỗi 20 năm kể từ năm 1840, mỗi đời Tổng thống Mỹ đắc cử hay tái đắc cử vào các năm tận cùng bằng số 0 (ví dụ 1880, 1900) đều qua đời khi đang tại nhiệm.

Lúc đầu người ta coi lời nguyền của Tecumseh chỉ là điều bịa đặt. Tuy nhiên, những gì xảy ra với Henry Garrison buộc nhiều người phải thay đổi ý kiến của mình. Những sự kiện xảy ra tiếp theo sau cái chết của Garrison mới củng cố niểm tin của người Mỹ vào sự tồn tại của lời nguyền.

Cái tên Tecumseh xuất phát từ tên trận Tippecanoe (năm 1811). Vào thời điểm đó, với tư cách thống đốc vùng Idiana, William Harrison đã mua chuộc những người da đỏ để họ nhượng lại đất cho Chính phủ Hoa Kỳ, đồng thời Harrison cũng đưa rượu whiskey vào cuộc sống của những người thổ dân gây ra nạn nghiện rượu và tội phạm cho cộng đồng này.

Những hành động của chính quyền đã dẫn tới việc Tecumseh (1768-1813), tù trưởng bộ lạc Da Đỏ Shawnee (vùng Đông Bắc Mỹ), đứng lên đánh lại quân đội Hoa Kỳ. Năm 1811 Harrison đã đánh bại đội quân da đỏ của Tecumseh tại làng của ông. Có thể sau trận Tippecanoe, Tecumseh, anh ruột của Tenskwabawe, người được biết tới như là Nhà tiên tri của người Shawnee, đã đưa ra lời nguyền cho Harrison và các tổng thống Mỹ kế nhiệm.

Lời nguyền Tippecanoe lần đầu được đề cập tới trong cuốn sách “Ripley's Believe It or Not” được xuất bản phát hành năm 1931. Nó đề cập tới việc kể từ cái chết của tổng thống William Henry Harrison (qua đời năm 1841 sau khi trúng cử năm 1840), cứ 20 năm lại có một tổng thống Mỹ chết khi đang tại nhiệm.

Năm 1860, người đắc cử là Abraham Lincoln. Ngay trong thời gian đầu nắm quyền, Tổng thống Lincoln bị người ủng hộ phương Nam là John Wilkes Booth giết chết.

Năm 1880, James Garfield đắc cử năm 1880 nhưng chỉ sống sót được 4 tháng. Ông bị Charles J.Guiteau, một kẻ thần kinh bất ổn ám sát.

Năm 1900, William McKinley tái đắc cử nhiệm kỳ hai. Sau đó một năm rưỡi, ông bị Leon F. Czolgosz, tự nhận là kẻ theo chủ nghĩa vô chính phủ ám sát.

Năm 1920, sau Thế chiến II, người Mỹ tỏ ra mệt mỏi với Tổng thống Wilson và cử tri đã bỏ phiếu cho một người hoàn toàn đối lập ông. Tân Tổng thống là Warren G.Harding, người bị coi là một trong những lãnh đạo tệ nhất của nước Mỹ. Trong một chuyến vi hành, Harding bị chết vì đau tim ngay trong phòng tại khách sạn Palace.

Năm 1940, Franklin Delano Roosevelt, một trong những vị Tổng thống được lòng dân Mỹ nhất, và là người đắc cử Tổng thống tới 4 lần. Năm 1940, ông tái đắc cử lần thứ 3, nhưng không lâu sau khi được bầu làm Tổng thống lần thứ 4, Roosevelt đã qua đời vì chứng phình mạch.

Năm 1960, John F. Kenedy, vị Tổng thống trẻ nhất của nước Mỹ đắc cử. Ngày 22/11/1963, ông Kennedy bị bắn tại Dallas. Ủy ban Warren đã buộc tội Lee Harvey Oswald là thủ phạm vụ ám sát. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng Oswald chỉ là thế mạng cho một trong những âm mưu lớn nhất trong thế kỷ 20.

Vị Tổng thống đầu tiên thoát khỏi lời nguyền chính là Ronald Reagan, đắc cử năm 1980. Ông Reagan đã bị bắn bởi John Hinckley sau 69 ngày nhậm chức, ông bị thương rất nặng và các bác sĩ nói rằng Reagan có thể mất mạng.

Tuy bị ám sát chỉ 69 ngày sau khi được bầu nhưng Reagan đã hoàn thành trọn vẹn hai nhiệm kỳ tổng thống và chỉ qua đời vì tuổi già năm 2004. Vài ngày sau khi Ronald Reagan bị ám sát không thành, nhà báo Jack Anderson trong bài "Reagan and the Eerie Zero Factor" ("Reagan và nhân tố 0 kỳ quái") đã nói rằng hoặc vị tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ đã chứng minh lời nguyền là sai, hoặc mạng ông ta quá lớn (he had nine lives). Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ thứ hai năm 1988, Reagan trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên sau 152 năm được bầu vào một năm tận cùng 0 mà không chết khi đang tại nhiệm.

Tuy nhiên, cần nói thêm rằng, Reagan may mắn thoát chết trong vụ ám sát năm 1981là do viên đạn bắn vào Reagan chỉ cách tim có 2 cm, trúng vào phổi. Valeri Podolxki, tác giả của ấn phẩm “Từ Lubianca đến Kremli” cho rằng phổi bị tổn thương của Reagan được coi là vết thương gây chết người trong thế kỷ XIX, tức là vào thời gian Tecumseh thốt ra lời nguyền của mình.

Có một bí mật lưu truyền trong Nhà Trắng rằng, tất cả các cam kết và nghị định thư mà Tổng thống Reagan phê chuẩn đều được thực hiện theo sao và thuật chiêm tinh. Các chuyến thăm chính thức, nghị định thư hay tiếp đón đều được tổ chức theo thuật chiêm tinh. Thời đó, Đệ nhất phu nhân Nancy đã tổ chức những buổi cầu nguyện tập thể cầu cho chồng thoát nạn. Buổi lễ này có đông đảo người Mỹ tham gia, gồm cả người Mỹ bản địa (người da đỏ). Người ta cho rằng việc này đã giúp ông phá bỏ được lời nguyền.

Còn đương kim tổng thống Joe Biden thì sao?

Có xảy ra điều gì tương tự cho người được bầu vào vị trí tổng thống trong năm 2020 Joe Biden hay không? Nếu theo lý thuyết thì các lãnh tụ nước Mỹ chiến thắng trong các cuộc bầu cử vào những năm có số cuối là con số “0” sẽ bị chết hay bị sát hại, thì có thể lời nguyền đang treo lơ lửng trên đầu ông Biden. Và ở đây không nhất thiết nói về cái chết cưỡng bức của Biden. Cần nhớ rằng Biden đã 78 tuổi và đang là người giữ kỷ lục về độ tuổi trong số các tổng thống Mỹ. Chưa có ai lớn tuổi như ông mà ở vào cương vị này.

Như vậy Biden đã là người cao tuổi, chắc sẽ có cơ hội để biện minh cho lời nguyền của thủ lĩnh da đỏ hơn là ai đó trẻ tuổi hơn. Ngoài ra, Podolxki khẳng định rằng Tecumseh nguyền rủa các tổng thống Mỹ chỉ đến “chi thứ bảy”. Đầu tiên là Garrison, sau đó Lincoln, Garfield, MacKinley, Harding, Roosevelt và Kennedy. Có nghĩa chỉ có 7 người. Vụ ám sát Kennedy là cuối cùng trong chuỗi cái chết.

Như Podolxki cho thấy, sức mạnh của Tecumseh không đủ để “lôi”sang thế giới bên kia những người giữ vị trí tổng thống sau Kennedy. Chính vì vậy, âm mưu ám sát Ronald Reagan và George Bush-con đã bị thất bại. Hơn nữa, những tổng thống tiếp theo sẽ chuyển giao quyền hạn của mình một cách thuận lợi cho những người kế nhiệm.

