Không địa phương nào thực hiện Chương trình can thiệp giảm tử vong trẻ theo chỉ đạo của Thủ tướng

Tử vong trẻ ở Việt Nam cao gấp 2,4 lần Thái Lan. Số trẻ tử vong tại vùng miền núi, vùng sâu, cao gấp 2 - 3 lần so với thành thị, đồng bằng nhưng không tỉnh nào bố trí ngân sách cho việc can thiệp giảm tử vong trẻ em mà Thủ tướng chỉ đạo.

Chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Tình trạng tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi tại vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cao gấp 2 - 3 lần so với thành thị, đồng bằng. Tử vong trẻ em dưới 5 tuổi của Việt Nam là 18,9‰, cao gấp 2,4 lần Thái Lan 8‰ (theo UNICEF). Mặt khác, việc thực hiện các can thiệp chuyên môn nhằm giảm tử vong trẻ sơ sinh tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện có chiều hướng giảm.

Trong khi đó, chưa có tỉnh nào bố trí ngân sách của địa phương để triển khai thực hiện Chương trình can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030 do Thủ tướng ban hành tại Quyết định số 1493/QĐ-TTg ngày 10/9/2021.

Chính vì thế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã ký Chỉ thị tăng cường chăm sóc sức khỏe trẻ em, nhằm giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi, trong đó yêu cầu giám đốc Sở Y tế các địa phương tham mưu để UBND tỉnh/thành phố ban hành Chỉ thị về tăng cường chăm sóc sức khỏe trẻ em nhằm giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi, tập trung vào các nội dung: Bố trí ngân sách địa phương, kết hợp với hỗ trợ của Trung ương, lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các giải pháp can thiệp giảm tử vong trẻ em; Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao năng lực xử trí cấp cứu và hồi sức sơ sinh; thực hiện các can thiệp chuyên môn về chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ thường/mổ đẻ, chăm sóc trẻ bằng phương pháp Kangaroo; triển khai khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em; tăng cường phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi; xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đối với phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi; triển khai tiêm vắc xin cho các đối tượng thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng; đẩy mạnh các giải pháp giảm tử vong trẻ em do dịch bệnh, đuối nước, tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, thiên tai...;

Với các cơ sở khám, chữa bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo: Thiết lập, vận hành hệ thống “Báo động đỏ” nội viện và liên viện về sản khoa và nhi khoa trong xử trí cấp cứu, hồi sức sơ sinh, trẻ em tại bệnh viện và cấp cứu ngoại viện theo hướng nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

Chú trọng cấp cứu ngạt sơ sinh, hồi sức sơ sinh tại phòng sinh; nếu tiên lượng vượt quá khả năng chuyên môn, cần chuyển tuyến phù hợp, kịp thời. Trong trường hợp đang xử trí cấp cứu nếu chuyển tuyến không đảm bảo an toàn có thể hội chẩn trực tuyến với tuyến trên để được hỗ trợ.

Các cơ sở khám, chữa bệnh được giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát chuyên môn, chỉ đạo tuyến, chuyển giao hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới về chuyên ngành sơ sinh, nhi khoa; tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật về cấp cứu, hồi sức sơ sinh vv…