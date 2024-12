Khám phá máy bay báo động sớm KJ-3000 Không quân Trung Quốc vừa công bố

Hôm 27/12, một chiếc máy được cho là máy bay cảnh báo sớm thế hệ mới "Kongjing-3000" của Không quân Trung Quốc đã xuất hiện trên bầu trời Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, gây nên nhiều bàn luận.

Máy bay có tính năng vượt trội

Truyền thông Hong Kong dẫn lời các chuyên gia phân tích cho rằng đây là chiếc “Không Cảnh-3000” (Kongjing KJ-3000) “có tính năng tiên tiến hơn máy bay cảnh báo sớm của quân đội Mỹ và sẽ mang lại ưu thế quân sự lớn hơn cho Trung Quốc ở eo biển Đài Loan và Biển Đông, nơi căng thẳng đang tiếp tục gia tăng”.

Vào tuần trước, tin tức về sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu thế hệ mới liên tục xuất hiện trên mạng Internet Trung Quốc. Theo những hình ảnh được đăng tải trên mạng, vào hôm 26/12, một chiếc máy bay chiến đấu “lạ” không rõ chủng loại mẫu mã đã bay qua vùng trời thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên.

Một ngày sau, một chiếc máy bay có hình dáng “lạ” khác lại xuất hiện trên bầu trời gần Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh. Các cư dân mạng suy đoán rằng hai máy bay chiến đấu này đều là máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của Không quân PLA.

Một bức ảnh chụp KJ-3000 trên bầu trời hôm 27/12. Ảnh: Singtao.



Ngoài ra, một đoạn video về một máy bay lớn bay qua Tây An vào 27/12 cũng được lan truyền trên Internet. Đây được cho là chuyến bay đầu tiên của máy bay cảnh báo sớm thế hệ mới "KJ-3000" do Tập đoàn Công nghiệp máy bay Tây An (XAC) phát triển.

Đặc điểm đáng chú ý nhất của nó là mái vòm quay lớn và phần phình ra ở đuôi. Các ý kiến phân tích chỉ ra rằng để giành được lợi thế trong tác chiến điện tử và chỉ huy trên không, mái vòm lớn của KJ-3000 có thể là radar "Mảng pha điện tử chủ động" (AESA), có thể cung cấp phạm vi bao phủ 360 độ, phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên biển, trên bộ và trên không từ khoảng cách xa không dưới 500 km.

Một ảnh khác chụp chiếc KJ-3000 hôm 27/12. Ảnh: Singtao.



Các trang Sing Tao Daily, Dongwang và các cơ quan truyền thông khác của Hong Kong hôm 28/12 đưa tin nói rằng mặc dù chất lượng của video và hình ảnh được tải lên mạng không được nét, nhưng chiếc máy bay này bị nghi là KJ-3000, rõ ràng đã được trang bị một mái vòm antena quay lớn, và phía trên khoang lái có một đường ống nhận tiếp nhiên liệu trên không.

Theo một số nguồn tin, KJ-3000 được hoán cải dựa trên máy bay vận tải quân sự cỡ lớn Y-20B do Trung Quốc độc lập phát triển, được trang bị 4 động cơ phản lực WS-20 sản xuất trong nước, có thể cung cấp lực đẩy và hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ hiệu suất cao kết hợp với thân máy bay lớn cho phép máy bay báo động sớm hoạt động ở trên không lâu hơn, mang theo nhiều thiết bị trên không phức tạp hơn, tải trọng lớn hơn và chở được nhiều nhân viên phân tích tình báo hơn.

Máy bay báo động sớm KJ-500 đang được Trung Quốc sử dụng. Ảnh: Singtao.



KJ-3000 còn được trang bị hệ thống liên lạc tiên tiến để đảm nhận vai trò là trung tâm chỉ huy trên không để phối hợp nhiều nền tảng trong môi trường chiến đấu phức tạp.

Truyền thông Hong Kong chỉ ra rằng tính năng của máy bay mới vượt trội so với các loại máy bay cảnh báo sớm như E-7 "Wedgetail" (còn có tên khác là “Boeing 737 AEW&C”) và E-2D "Hawkeye" do Northrop Grumman của Mỹ sản xuất.

Máy bay KJ-2000 được hoán cải từ IL-76 của Liên Xô. Ảnh: Singtao.



Bổ sung cho khoảng trống máy bay báo động sớm

Tờ Sing Tao Daily dẫn lời phân tích của chuyên gia cho rằng, từ góc nhìn của Không quân PLA, KJ-3000 có thể có hai mục tiêu chính: Thứ nhất là tăng cường khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình của Không quân Trung Quốc nhằm nâng cao khả năng tác chiến chống lại các mục tiêu tàng hình như tiêm kích F-22 của Mỹ. Thứ hai, nó nhằm bù đắp những bất cập hiện nay của máy bay cảnh báo sớm trên không cỡ lớn của Không quân Trung Quốc.

Mái vòm lớn và hệ thống điện tử làm tăng đáng kể trọng lượng và lực cản của máy bay, hạn chế tốc độ và khả năng cơ động. Nhưng đối với máy bay cảnh báo sớm, độ bền và hiệu quả cao mới là ưu tiên hàng đầu. KJ-3000 được trang bị động cơ phản lực WS- 20, mang lại lực đẩy và tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Động cơ hiệu suất cao kết hợp với thân máy bay lớn có thể mang theo nhiều thiết bị trên không phức tạp hơn và hoạt động tốt hơn, cho phép nhiều nhà phân tích tình báo hơn, cho phép máy bay cảnh báo sớm ở trên không lâu hơn...

Ba loại máy bay báo động sớm hiện đang được Không quân PLA sử dụng (từ trên xuống): KJ-200, KJ-500 và KJ-2000. Ảnh: Singtao.



Các loại máy bay cảnh báo sớm của Trung Quốc hiện đang có trong biên chế bao gồm loại cỡ lớn KJ-2000 được đưa vào sử dụng năm 2007 và máy bay cảnh báo sớm cỡ trung KJ-500, được trang bị từ năm 2015. KJ-2000 dựa trên máy bay vận tải IL-76 của Liên Xô và được trang bị radar quét mảng điện tử chủ động; KJ-500 được hoán cải từ máy bay vận tải Y-8 do Trung Quốc sản xuất, cũng được trang bị radar quét mảng điện tử chủ động.

Ngoài ra còn có loại KJ-200 là máy bay vận tải Y-9, được trang bị radar mảng pha chủ động trên không kiểu "cầu thăng bằng" có ưu điểm là giá thành thấp nhưng khả năng phát hiện đa hướng kém và khó thích ứng với môi trường chiến trường phức tạp.

Theo Zaobao, Singtao