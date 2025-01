Cảnh sát tiết lộ những thứ bên trong chiếc Cybertruck phát nổ gần khách sạn Trump

Các nhà chức trách tin rằng pháo hoa, bình xăng và bình nhiên liệu cắm trại được kết nối với hệ thống kích nổ do người lái chiếc Tesla Cybertruck điều khiển, đã phát nổ bên ngoài khách sạn Trump ở Las Vegas trong sáng 1/1.

Những thiết bị nổ trong xe

FBI đang nỗ lực xác định liệu vụ việc này có phải là một hành động khủng bố hay không, Jeremy Schwartz, quyền đặc vụ phụ trách văn phòng FBI ở Las Vegas, cho biết. Ông lưu ý, FBI tin rằng đây là một sự cố riêng lẻ và không có thêm mối nguy hiểm nào cho công chúng.

Cảnh sát trưởng Las Vegas Kevin McMahill cho biết trong một cuộc họp báo rằng một vụ cháy nổ xe đã được báo cáo tại khách sạn Trump chỉ sau 8:40 sáng 1/1 (giờ địa phương) và khi các đội cảnh sát có mặt tại hiện trường, họ chứng kiến một chiếc Cybertruck 2024 đang chìm trong lửa.

Ông McMahill cho biết có một người đã chết bên trong chiếc Cybertruck, thi thể vẫn còn khi nhà chức trách tiếp tục điều tra, McMahill cho biết vào tối 1/1.

Phó Cảnh sát trưởng Billy Samuels cho biết 7 nạn nhân bị thương trong vụ nổ, tất cả đều trong tình trạng ổn định.

Ông McMahill cho biết chiếc xe được thuê ở Colorado và đi đến Las Vegas lúc 7h30 sáng 1/1. Khoảng một giờ sau, sau khi lái xe lòng vòng trên Đại lộ Las Vegas, chiếc xe tải điện tiến tới khách sạn Trump và phát nổ.

Vào khoảng thời gian một giờ đồng hồ trước khi vụ việc xảy ra, video giám sát cho thấy chiếc xe này đi ngang qua khách sạn Trump. Sau đó nó quay lại và dừng lại trước cửa khách sạn, phát nổ vài giây sau đó.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe chìm trong khói khi nó đang được chữa cháy.

Đoạn video được cảnh sát chia sẻ trong cuộc họp báo cho thấy có một số can xăng và pháo hoa trên gầm xe tải.

Nhiều thiết bị có thể gây cháy nổ bên trong thùng của chiếc Cybertruck. Ảnh: ABC News.

Chưa công bố danh tính nghi phạm

Cảnh sát cho biết họ biết ai đã thuê chiếc xe tải, nhưng nhà chức trách chưa sẵn sàng tiết lộ danh tính nghi phạm vì vẫn đang nỗ lực xác định danh tính người bên trong xe.

Theo một quan chức thực thi pháp luật thông báo về cuộc điều tra, chiếc xe Cybertruck được thuê thông qua công ty cho thuê xe Turo. Ông McMahill cho biết thật “ngẫu nhiên” khi chiếc xe tải dùng để lao vào đám đông ở New Orleans cũng được thuê thông qua Turo và nhà chức trách đang điều tra về mối liên hệ tiềm ẩn giữa hai vụ việc.

Người phát ngôn của Turo cho biết: “Chúng tôi rất đau lòng trước vụ việc xảy ra ở New Orleans và Las Vegas, và chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình”. Người này cho biết thêm rằng công ty đang “tích cực hợp tác” với cơ quan thực thi pháp luật.

“Chúng tôi không tin rằng một trong hai người thuê xe liên quan đến vụ tấn công ở Las Vegas và New Orleans đều có tiền án tiền sự, có thể xác định họ là mối đe dọa an ninh”, người phát ngôn cho biết. “Chúng tôi vẫn cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao nhất trong quản lý rủi ro, nhờ vào đội ngũ và công nghệ an toàn đẳng cấp thế giới của chúng tôi, bao gồm các cựu chuyên gia thực thi pháp luật giàu kinh nghiệm”.

Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được mối liên hệ nào giữa hai vụ việc.

Thống đốc bang Nevada Joe Lombardo đã viết trên X rằng văn phòng của ông đang phối hợp với chính quyền và sẽ đảm bảo họ có sẵn mọi nguồn lực cần thiết.

Nhà chức trách cho biết cuộc điều tra về vụ nổ đang diễn ra. Ảnh: Reuters.

Elon Musk lên tiếng

Trong một bài đăng trên X, Elon Musk viết rằng Tesla đang điều tra vấn đề.

“Chúng tôi hiện đã xác nhận rằng vụ nổ là do pháo hoa rất lớn và/hoặc một quả bom được mang trên thùng của chiếc Cybertruck thuê và vụ nổ không liên quan đến bản thân chiếc xe đó”, Musk viết.

“Những kẻ ác độc đã chọn nhầm phương tiện”, Musk nói thêm, đồng thời lưu ý rằng Cybertruck đã hướng vụ nổ lên trên và giúp ngăn chặn vụ nổ tác động rộng hơn. “Ngay cả cửa kính ở sảnh [khách sạn] cũng không bị vỡ”.

Eric Trump, phó chủ tịch điều hành của Tổ chức Trump, cũng đăng trên X rằng “sự an toàn và sức khỏe của khách và nhân viên vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”.

“Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới Sở cứu hỏa Las Vegas và cơ quan thực thi pháp luật địa phương vì phản ứng nhanh chóng và tính chuyên nghiệp của họ”, ông Eric Trump viết.

Galit Ventura Rozen, khách trên tầng 62 của Resorts World Las Vegas gần đó vào thời điểm xảy ra vụ nổ, cho biết bà nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một đám khói bốc lên từ khu vực gần khách sạn Trump và ngay lập tức bắt đầu ghi hình lại.

“Chúng tôi nhìn thấy một đám khói khổng lồ…chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra”, bà nói. “Sau đó, tôi nhìn thấy một hàng dài có lẽ có ít nhất 3 xe cứu thương và một loạt xe cảnh sát”.

Rozen cho biết sau đó bà đã quay phim một đám đông có vẻ là khách của khách sạn Trump đang đứng ở bãi đậu xe gần đó.

Ông McMahill nói với các phóng viên rằng cuộc điều tra về vụ việc đang diễn ra và nhóm của ông cũng “biết rõ” về vụ tấn công ở New Orleans khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Do đó, cảnh sát trưởng cho biết họ đang kiểm tra xem có “thiết bị [nổ] phụ” hay không để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

“Dường như không còn bất kỳ mối đe dọa nào nữa đối với cộng đồng của chúng tôi ở đây”, ông nói. “Nhưng rõ ràng, một chiếc Cybertruck, khách sạn Trump – có rất nhiều câu hỏi mà chúng tôi phải trả lời khi tiến hành điều tra”.