Chân dung nghi phạm đâm xe ở Mỹ và mối liên hệ tiềm ẩn với tổ chức khủng bố ISIS?

Vào ngày đầu năm mới 2025, một chiếc xe bán tải đã lao vào đám đông ở New Orleans, Louisiana, Mỹ, số người chết hiện tăng lên 15. Kẻ lái xe gây ra thảm họa đã chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát sau đó.

Mối liên hệ tiềm ẩn với tổ chức khủng bố ISIS

Vụ việc xảy ra lúc 3h15 sáng giờ địa phương gần giao lộ giữa phố Canal và phố Bourbon, một điểm du lịch lịch sử ở Khu phố Pháp của thành phố, nơi thu hút lượng lớn du khách đến tham quan bởi tập trung nhiều quán bar và các buổi biểu diễn âm nhạc.

Các nhà điều tra đã tìm thấy một thiết bị nổ tự chế trên chiếc xe gây ra vụ tai nạn và nhiều thiết bị nghi ngờ có thể nổ cũng được tìm thấy trong xe, một số thiết bị có khả năng gây nổ cũng được phát hiện gần địa điểm xảy ra vụ việc.

Hai nguồn tin quen thuộc với cơ quan thực thi pháp luật liên bang tiết lộ rằng chiếc xe gây ra vụ tai nạn được thuê từ một công ty cho thuê ô tô và biển số xe cho thấy nó thuộc bang Texas. Các cuộc điều tra liên quan đang tiếp diễn.

Cảnh sát tới hiện trường, một nạn nhân còn nằm dưới đất. Ảnh: Singtao.



Hãng Reuters dẫn thông tin của cảnh sát địa phương cho biết, người lái xe tông vào chiếc xe là Shamsud-Din Jabbar, một công dân Mỹ 42 tuổi đến từ Texas và mang cờ của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (ISIS) và thiết bị đánh bom. Cảnh sát đang điều tra mối quan hệ của nghi phạm với ISIS. FBI đã xác nhận nghi phạm Jabbar là một quân nhân đã xuất ngũ và đã "được giải ngũ trong danh dự".

Các thông tin cho biết Jabbar, mặc quân phục và trang bị đầy đủ thiết bị quân sự khi phạm tội và chiếc xe hắn ta lái là xe thuê. FBI cho biết trong một tuyên bố: “Ở bên trong xe tìm thấy một lá cờ của ISIS và nhà chức trách đang nỗ lực xác định mối liên hệ tiềm ẩn của nghi phạm với tổ chức khủng bố này”.

Lực lượng cảnh sát đang chạy tới hiện trường hỗ trợ. Ảnh: Singtao.



Các nguồn cơ quan thực thi pháp luật cho biết các nhà điều tra sau đó đã thu giữ một khẩu súng lục và một khẩu súng trường AR-15. Cơ quan chức năng đang xem xét một đoạn video cho thấy 3 người đàn ông và 1 phụ nữ đặt chất nổ.

Thanh tra cảnh sát Anne Kirkpatrick nói trong một cuộc họp báo trên truyền hình hôm 1/1 rằng người lái xe đã “cố tình thực hiện vụ thảm sát” bằng cách cố tông vào càng nhiều người càng tốt. Nghi phạm đã chết sau khi đấu súng với cảnh sát. Hai sĩ quan cảnh sát bị thương trong vụ đọ súng, đang trong tình trạng ổn định.

Một đoạn video trên mạng cho thấy ít nhất 2 thi thể nằm trên đường phố. Một người đi đường quỳ xuống một trong những thi thể trong lúc một nhóm quân nhân mặc đồng phục màu xanh lá cây mang súng chạy ngang qua.

Hình ảnh cảnh sát tại hiện trường. Ảnh: Singtao.



Một cặp vợ chồng nói với CBS News rằng họ nghe thấy tiếng va chạm trên đường phố và sau đó nhìn thấy một chiếc xe tải màu trắng lao qua chướng ngại vật “với tốc độ rất cao”.

Zion Parsons, 18 tuổi, nói với NOLA.com rằng anh và hai người bạn đang rời khỏi một nhà hàng trên phố Bourbon thì nghe thấy tiếng động và nhìn thấy một chiếc ô tô màu trắng đang lao về phía họ. Anh ta né được chiếc xe nhưng một người bạn của anh ta đã bị tông trúng, đôi chân và hông bị tông mạnh tới mức biến dạng.

Cảnh sát trước đó cho biết 10 người đã thiệt mạng và 35 người bị thương trong vụ việc, nhưng sau đó xác nhận số người tử vong đã lên tới 15 người.

Thi thể hai nạn nhân bị xe tông làm biến dạng. Ảnh: Singtao.



Thành phố New Orleans hàng năm đều tổ chức giải đấu bóng chày đại học kinh điển của Mỹ mang tên "Sugar Bowl" vào ngày đầu năm mới. Các cơ quan truyền thông địa phương bao gồm NOLA.com và WDSU TV dẫn nguồn tin có liên quan cho biết giải “Sugar Bowl” năm nay sẽ bị hoãn lại.

Phố Bourbon, nơi xảy ra vụ việc, nằm trong Khu phố Pháp, một khu du lịch lịch sử ở New Orleans, nơi tập trung nhiều quán bar, nhà hàng, khách sạn và luôn sầm uất. Sau vụ việc, cảnh sát New Orleans đã phong tỏa và sơ tán hiện trường, yêu cầu người dân tránh đến địa điểm xảy ra vụ việc. Để tăng cường an ninh, cảnh sát đã cử khoảng 300 cảnh sát đến túc trực tại khu vực này.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra. Ảnh: Singtao.



Những thông tin ban đầu về nghi phạm

Các quan chức quốc phòng tiết lộ Shamsud-Din Jabbar 42 tuổi, sinh ra ở Mỹ, phục vụ trong quân đội từ năm 2006 đến năm 2015 và từng đóng quân ở Afghanistan. Hắn được điều động về lực lượng dự bị từ năm 2015 đến năm 2020 và được “giải ngũ danh dự” vào năm 2020.

Shamsud-Din Jabbar nộp đơn xin gia nhập Hải quân năm 2004, nhưng chưa bao giờ phục vụ hoặc huấn luyện. Sau đó, hắn gia nhập lục quân và được điều động tới Afghanistan năm 2009. Hắn rời lực lượng dự bị vào năm 2020 với cấp bậc Trung sĩ.

Theo hồ sơ hình sự, Jabbar dính líu đến một vụ trộm vào năm 2002 và bị buộc tội lái xe với bằng lái xe không hợp lệ năm 2005. Hồ sơ dân sự cho thấy Abdul-Jabbar đã kết hôn hai lần, lần đầu kết thúc vào năm 2012. Năm 2020, vợ cũ của Jabbar đã nộp đơn xin lệnh cấm tạm thời, yêu cầu cả hai bên không được cố ý hoặc liều lĩnh gây tổn hại về thể chất cho bên kia hoặc con cái của một trong hai bên, vụ ly hôn được hoàn tất vào năm sau.

Shamsud-Din Jabbar đã tải lên một video vào năm 2020 nói rằng hắn sinh ra ở Beaumont, Texas và kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản sau khi phục vụ trong quân đội 10 năm. Hồ sơ của Ủy ban Bất động sản Texas cho thấy giấy phép kinh doanh bất động sản của hắn đã hết hạn vào năm 2023.

Nghi phạm Shamsud-Din Jabbar. Ảnh: Dongwang.



FBI: Điều tra vụ việc như một hành động khủng bố

FBI cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang điều tra vụ việc theo hướng đây là một hành động khủng bố. Theo những người quen thuộc với sự việc, nghi phạm mang theo lá cờ của tổ chức khủng bố ISIS vào thời điểm xảy ra vụ việc. Cảnh sát đang điều tra lý lịch của nghi phạm và mối quan hệ tiềm ẩn với các tổ chức khủng bố. Chưa có tổ chức khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc.

FBI đã tổ chức một cuộc họp báo về vấn đề này, nói rằng các nhà điều tra không tin rằng Jabbar hành động một mình trong vụ tấn công này. Các nhà điều tra cho biết họ đã xem lại một đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy 3 người đàn ông và 1 phụ nữ có thể đã tham gia cài đặt một thiết bị nổ tự chế. Ngoài ra, các nhà điều tra cũng tìm thấy một số tài liệu bằng văn bản và FBI tin rằng vụ tấn công bị ảnh hưởng bởi tổ chức cực đoan ISIS.

Các nhà điều tra hiện đang tích cực truy tìm mối liên hệ của nghi phạm chính Jabbar với các tổ chức khủng bố và xác nhận liệu cuộc tấn công có phải có những người khác cùng lên kế hoạch hay không.

Các nhà điều tra kêu gọi bất kỳ ai đã liên hệ với Shamsud-Din Jabbar trong 72 giờ qua hoặc những người có thông tin, video hoặc hình ảnh liên quan đến hắn hãy liên hệ ngay với FBI và cung cấp tài liệu liên quan cho các nhà điều tra.

FBI nói cuộc điều tra được tiến hành theo hướng vụ khủng bố . Ảnh: Singtao.



Tổng thống Joe Biden và ông Donald Trump nói gì?

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi điện cho LaToya Cantrell, Thị trưởng New Orleans, vào sáng ngày 1/1 và bày tỏ rằng chính phủ liên bang sẽ hỗ trợ đầy đủ cho vụ việc này.

Ông Biden cũng đã đưa ra một tuyên bố vào cùng ngày, nói rằng ông đã chỉ thị cho nhóm của mình đảm bảo cung cấp tất cả các nguồn lực để giúp các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang và địa phương tìm ra sự thật của vụ việc càng sớm càng tốt và đảm bảo rằng mọi loại mối đe dọa sẽ không tồn tại.

Ông Biden cũng cho biết ông "tức giận và thất vọng" về vụ tấn công và cho biết ông sẽ không bình luận về các chi tiết cụ thể cho đến khi tất cả sự thật của vụ việc được điều tra.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố trên mạng xã hội rằng nhóm của ông sẽ hỗ trợ đầy đủ cho thành phố New Orleans trong cuộc điều tra về vụ việc này và những nỗ lực phục hồi sau đó.

Ngoài ra, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Mayorkas cũng nhận được thông tin tóm tắt về vụ việc ngày hôm đó. Bộ An ninh Nội địa và Cục quản lý Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ đang hỗ trợ FBI trong cuộc điều tra.

Phản ứng trước vụ việc xảy ra vào ngày đầu tiên của năm mới, Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry viết trên mạng xã hội rằng đây là một “hành động bạo lực khủng khiếp” và “xin hãy cùng tôi cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân”.

Theo Singtao, Takungpao