Israel thử nghiệm taxi bay không người lái trên không phận thành phố Jerusalem

Theo trang Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), chuyến bay thử nghiệm được thực hiện từ Trung tâm Y tế Hadassah ở Ein Kerem, trong khuôn khổ của dự án Sáng kiến Máy bay không người lái Quốc gia Israel (INDI).

Israel đã đầu tư 60 triệu shekels (khoảng 15,6 triệu USD) vào dự án với mục đích là chuẩn bị không phận tầm thấp cho dịch vụ vận chuyển hàng hóa và con người bằng taxi bay không người lái (UAV taxi).

Dronery, công ty con của tổng công ty Cando Drones tại Israel là doanh nghiệp vận hành chiếc UAV taxi, sử dụng trong chuyến bay thử nghiệm ở Jerusalem. Chiếc UAV taxi do công ty EHang của Trung Quốc phát triển, đang được các nhà khai thác hàng không Israel sửa đổi để vận chuyển hành khách.

Chiếc UAV tự động hoàn toàn có thể vận chuyển 250 kg (551 lbs), quãng đường bay đạt 30 km (khoảng 18 dặm), được điều hành bằng hệ thống điều khiển thông minh hỗ trợ AI.

UAV taxi cất cánh từ sân bay bệnh viện, bay qua những ngọn đồi của thành phố và hạ cánh trở lại khuôn viên của trung tâm y tế sau chưa đầy nửa giờ.

Israel thử nghiệm một chiếc taxi hàng không trên Jerusalem ngày 13 tháng 9 năm 2023 nhằm phát triển mạng lưới máy bay không người lái chở hành khách và hàng hóa. Video SCMP

Dự án INDI được phát triển trong 4 năm qua với sự tham gia của nhiều cơ quan chính phủ như Bộ Giao thông Vận tải, Cơ quan Đổi mới Israel (IIA) và Cơ quan Hàng không Dân dụng Israel (CAAI).

Daniella Partem, giám đốc cao cấp thuộc Cơ quan Đổi mới Israel cho biết: “Những gì chúng ta thấy ở đây là một chiếc taxi hàng không, trong tương lai sẽ được sử dụng để vận chuyển người dân trong khu vực”.

Israel đã tiến hành hơn 20.000 chuyến bay thử nghiệm hàng loạt UAV với nhiều kích thước và tải trọng khác nhau, nhưng chuyến bay ngày 14/9 là cuộc thử nghiệm lần đầu tiên có sự tham gia của truyền thông.

Trả lời phỏng vấn của các phóng viên Partem nói, theo dự kiến, một số UAV taxi có thể cất cánh từ một địa điểm vào cùng một thời điểm. “Vì vậy, các UAV taxi có thể cùng lúc cung cấp các dịch vụ vận chuyển hành khác, hàng hóa hay cấp cứu người bệnh. Những ưu điểm này sẽ tạo ra một thị trường hiệu quả cao mặt kinh tế”.

Bà Partem lưu ý tỷ lệ hỏng hóc kỹ thuật được ghi nhận kể từ khi bắt đầu thử nghiệm nhỏ hơn 1 trên 2.000 chuyến bay.

Ông Libby Bahat, Cơ quan Hàng không Dân dụng Israel cho biết: “Điều quan trọng đầu tiên đối với tôi là sự an toàn. Sự an toàn của những người trên mặt đất và trong tương lai… của những người trên máy bay”, đồng thời cho biết thêm rằng các thông số an toàn phải tính đến đường xá, tòa nhà và đường sắt.

Các nhà tổ chức bình luận, sau khi hệ thống các taxi bay UAV eVTOL được phát triển hoàn chỉnh, mạng lưới này sẽ đặc biệt hữu ích trong các hoạt động vận chuyển thuốc. Trong quá trình thử nghiệm, một số chuyến bay đã được sử dụng để lấy mẫu máu.

Theo ông Bahat, chi phí những chuyến taxi bay này rất khó ước tính. Sẽ tương đối đắt đối với UAV khi vận chuyển “đĩa sushi trị giá 5 USD”, nhưng trong tương lai, khi công nghệ ngày càng hoàn thiện và nguồn năng lượng tái tạo dồi dào.

Các quốc gia khác cũng đã thực hiện những chuyến bay thử nghiệm taxi hàng không. Pháp cũng thực hiện những thí nghiệm tương tự, chuẩn bị taxi hàng không nhằm phục vụ Thế vận hội Mùa hè 2024 ở Paris.

Theo SCMP