Huyễn Ảnh - vở diễn đầy cảm xúc của những học sinh trung học trên sân khấu kịch chuyên nghiệp

Lấy bối cảnh Sài Gòn những năm 60, vở kịch tập trung khai phá những biến chuyển và đấu tranh của con người trong giấc mộng phù hoa, từ đó đề cao giá trị của quyền con người và tình yêu thương cao cả.

Chương trình là tâm huyết của Câu lạc bộ (CLB) Life’s so drama - CLB về kịch nghệ đầu tiên và duy nhất được thành lập và duy trì bởi các học sinh và cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Vài năm trở lại đây, sau khi nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý, CLB đã mở rộng phạm vi hoạt động ra khắp các trường THPT trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội, qua đó càng nhận được thêm nhiều sự ủng hộ của đông đảo khán giả.

“Huyễn Ảnh” có cốt truyện xoay quanh An - một cô gái xinh đẹp, vui vẻ. Không cam chịu cuộc hôn nhân do bố mẹ nuôi sắp đặt, cô cùng người bạn của mình, Tín, chạy trốn đến Sài Gòn. Tại đây, cô đã tình cờ gặp gỡ Madame Đức - người phụ nữ độc ác, mưu mô. Chính bà đã dẫn lối cô tới giấc mộng sắc đẹp đổi đời xa hoa, phù phiếm.

Bà Đức vẫn luôn ôm giấc mộng năm xưa mình bỏ lỡ, không tiếc lời chiêu mộ những cô gái trẻ để thỏa mãn hư vinh năm nào. Bà đưa An sợi dây chuyền có ma lực ngưng đọng thời gian và dạy An mánh khóe để tận dụng nó đi hãm hại các thí sinh khác trong cuộc thi. Dưới sức mạnh của bùa chú, các đối thủ lần lượt bị trả về, An cũng vì thế mà trở thành cái tên sáng giá nhất trong cuộc thi.

Cũng chính tại chốn Sài Gòn mỹ lệ này, An gặp Phong - một chàng công tử hào hoa, lịch thiệp mang trong mình nhiều lí tưởng sống. Song, một tấm chân tình không thể cứu An khỏi bi kịch cuộc đời mình. Sau khi đoạt được vương miện danh giá, cô liên tục trở thành đối tượng chỉ trích của những kẻ đố kị.

Hà, vị hôn thê của Phong, cũng vì ganh ghét đố kị, đã câu kết với Tín nói cho An sự thật rằng bà Đức chính là mẹ ruột của cô và giết bà Đức. Không chỉ vậy, cô nhốt An và Phong trong rạp hát rồi phóng hỏa.

Trong giờ phút sinh tử ấy, An sử dụng chiếc vòng cùng Phong quay trở lại thời gian. Hai người phát hiện ra sự thật về mối quan hệ anh em ruột của mình, cuối cùng vì sử dụng phép thuật cấm cùng nhau biến mất khỏi dòng thời gian.

Dẫu cho bối cảnh Sài Gòn xưa vốn quen thuộc, song cách thể hiện đầy mới mẻ cùng những biến tấu độc đáo đã khiến khán giả trầm trồ. Đồng thời, các em học sinh cũng rất khéo léo khi lồng ghép những thông điệp ý nghĩa và nhân văn về quyền con người và tình yêu thương cao cả.

Được biết, để có được buổi biểu diễn thành công như vậy của các học sinh THPT, ban tổ chức đã có sự chuẩn bị suốt 6 tháng trời. Em Hồ Việt Khánh - Tổng đạo diễn kiêm Trưởng Ban tổ chức chia sẻ: "Do tình hình dịch Covid-19, hành trình của chúng em để đến với buổi diễn ngày hôm nay rất khó khăn. Tuy nhiên, từng thành viên trong Ban tổ chức đã nỗ lực làm việc hết công suất của mình để đem lại thành công như hôm nay".

Buổi công diễn hạ màn trong những tràng pháo tay không ngớt của khán giả. Những học sinh trung học phổ thông đã được cháy hết mình trên sân khấu kịch chuyên nghiệp, được thể hiện khả năng diễn xuất của mình bên cạnh những tháng ngày học tập hăng say.