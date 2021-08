Hơn 200 tổ tuần tra kiểm soát việc 'ai ở đâu ở đó' của công an Đà Nẵng chính thức hoạt động

Mỗi Công an phường thành lập ít nhất 2 tổ tuần tra, mỗi Công an quận, huyện thành lập 10 tổ tuần tra và Công an TP Đà Nẵng thành lập thêm 20 tổ tuần tra. Mỗi tổ tuần tra gồm 3 cán bộ, chiến sĩ công an cùng các lực lượng phối hợp khác như dân quân, dân phòng, bảo vệ dân phố… kép kín và trải rộng toàn TP Đà Nẵng. Hoạt động của các tổ tuần tra được thực hiện liên tục trong 7 ngày thực hiện giãn cách, cùng với hơn 300 các chốt kiểm soát đã lập trước đó.

Ngoài ra, các Tổ tuần tra cũng được yêu cầu chuẩn bị các mẫu biên bản xử lý người vi phạm. Trong đó, lưu ý một số hành vi gồm: ra đường không có lý do chính đáng; cố tình vi phạm hoặc không chấp hành các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch của lực lượng chức năng; cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp và khu công nghệ cao hoạt động; cơ sở sản xuất trong các khu công nghiệp và khu công nghệ cao bố trí quá 30% số người làm việc tại cơ sở; các nơi làm việc, nơi sản xuất không đảm bảo điều kiện "3 tại chỗ" theo quyết định, để người làm việc lưu thông ra ngoài đường (trường hợp không có thẻ công vụ)...

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, kể từ 8h sáng ngày 16/8, tất cả các loại giấy đi đường đã được cấp trước đây và các mẫu giấy nhận diện phương tiện do Sở GTVT cấp trước ngày 16/8 sẽ không còn giá trị sử dụng. Và kể từ 8h sáng ngày 16/8, người dân Đà Nẵng phải có thẻ công vụ do công an TP cấp mới được ra đường.

Trước đó, trong ngày 15/8, Công an Đà Nẵng đã khẩn trương in và cấp phát thẻ công vụ, thẻ nhận diện cho các đối tượng được phép ra ngoài trong thời gian áp dụng phong toả tuyệt đối. Trên cơ sở danh sách đề xuất của Văn phòng UBND TP và Văn phòng UBND các quận, huyện. Việc cấp thẻ được kiếm soát chặt từ đối tượng, phương tiện lẫn lộ trình và khu vực được phép hoạt động.

Được biết, có khoảng 800 phương tiện được cấp thẻ phương tiện cho xe vận chuyển hàng hoá và khoảng 7.000 nhân viên giao hàng được cấp Giấy QR Code để được phép lưu thông theo số liệu của Sở Công thương.

Việc kiểm tra đối với các phương tiện cung ứng hàng hoá từ bên ngoài vào Đà Nẵng sẽ có mã QR Code "Luồng xanh" quốc gia, do đó khi tuần tra, phát hiện, lực lượng chức năng sẽ dùng chức năng quét mã QR trên điện thoại để thông tin lộ trình xe và cho đi nếu đúng lộ trình được phép đi vào TP.