Hội An triển khai quảng bá du lịch trên nền tảng đa vũ trụ ảo

Động thái nhằm bắt nhịp xu hướng công nghệ Metaverse của thế giới và đáp ứng nhu cầu du lịch trên nền tảng internet của du khách cũng như truyền thông sản phẩm du lịch Hội An đến du khách.

Trên cơ sở nội dung ký kết, các di tích, điểm tham quan, làng nghề truyền thống… ở Hội An sẽ được số hóa bằng hình ảnh 3D, xây dựng không gian 360 Space, thuyết minh của hướng dẫn viên giọng địa phương bằng công nghệ AI tại các điểm…xuất hiện trên bản đồ 3D của Bizverse World.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh –Truyền hình TP Hội Ann– cho biết, Metaverse là nền tảng công nghệ đang nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn toàn cầu.

"Thông qua nền tảng vũ trụ ảo sẽ giới thiệu Hội An với bạn bè thế giới sâu rộng hơn, giúp du khách có thể tham khảo lựa chọn để có trải nghiệm du lịch, qua đó thu hút thêm du khách trong nước và quốc tế đến với Hội An"- bà Cẩm nói.

Theo Trung tâm VH-TT-TT-TH TP Hội An, từ đầu năm 2020, dịch COVID-19 đã tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng về mọi mặt trên toàn thế giới, đặc biệt là ngành du lịch. Sự hạn chế trong việc di chuyển, dẫn đến sự thay đổi trong xu thế du lịch và phương thức tìm kiếm thông tin du lịch của du khách, chính vì vậy, việc triển khai quảng bá du lịch Hội An trên nền tảng đa vũ trụ ảo sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Quảng Nam nói chung và du lịch Hội An nói riêng.