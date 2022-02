Hàng loạt phim “bom tấn” đã trở lại Trung tâm chiếu phim Quốc gia

Sau gần một năm " đắp chiếu" vì dịch bệnh Covid-19, sáng 10.2, Trung tâm chiếu phim Quốc gia bắt đầu chính thức được chiếu phim phục vụ khán giả. Ông Nguyễn Danh Dương, Giám đốc Trung tâm chiếu phim Quốc gia cho biết: "Trung tâm đã chuẩn bị tất cả từ trước Tết Nguyên đán, từ máy móc, trang thiết bị, công tác tuyên truyền quảng cáo, khử khuẩn, vệ sinh đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, trong tâm thế sẵn sàng, để khi có quyết định mở cửa thì đưa vào phục vụ ngay. Với một không gian sạch sẽ, sang trọng ở các khu giải trí, tôi tin khán giả sẽ hài lòng".

Đặc biệt, ông Dương cũng cho biết, việc chống dịch vẫn là nội dung hết sức quan trọng, đặt lên hàng đầu. Với Trung tâm chiếu phim Quốc gia , công suất phòng chiếu chỉ sử dụng 50%, vẫn giữ khoảng cách nhất định cho khán giả, thực hiện 5K theo chỉ đạo của Bộ Y tế, nghiêm túc từ cửa ra vào, chỗ mua vé, cho đến phòng chiếu.

Được biết, để phục vụ khán giả giải trí trong những ngày đầu năm, ngoài các dự án phim mới sẽ được ra mắt, các bộ phim "bom tấn" đã lỡ hẹn trước đó với khán giả Hà Nội như: Fast & Furious 9 (Fast & Furious 9: Huyền thoại tốc độ), No time to die (Không phải lúc chết), Sing 2 (Đấu trường âm nhạc 2), Paw Patrol: The movie (Paw Patrol: Phim đội đặc nhiệm siêu đẳng), Dune (Dune: Hành tinh cát), Encanto, Chìa khóa trăm tỉ, Mưu kế thượng lưu ….cũng sẽ được trình chiếu lại vào ngày 10/2.

Ngoài ra sẽ có một số phim mới được ra mắt như: “Người nhện không còn nhà”, “Ma trận hồi sinh”, “ Quỹ dữ trỗi dậy”, “Mưu kế thượng lưu”" Bẩy ngọt ngào"...

Đặc biệt sẽ có 3 phim "bom tấn” mới sẽ đổ bộ sắp tới là: "Thợ săn cổ vật", "Cưới em đi" và "Án mạng trên sông Nile" cũng được Trung tâm xếp lịch chiếu phục vụ khán giả.

Trong ngày đầu Trung tâm cho chiếu phim trở lại, mặc dù lượng khán giả chưa đông lắm, nhưng cũng đã ghi nhận một không khí háo hức của mọi người. Khán giả Quang Vinh (quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: " Nếu trong những ngày Tết vừa qua mà được xem phim thì tuyệt vời hơn, nhưng vì dịch bệnh Covid-19 nên Trung tâm không phục vụ cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng hôm nay Trung tâm đã mở cửa trở lại, bọn em mừng quá, vẫn còn không khí tết…”

Còn bạn Khánh Thi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) nói: “ Em nhất định sẽ đi xem những bộ phim yêu thích nhưng chưa có cơ hội thưởng thức trong thời gian vừa qua. Nhưng cũng không vì thế mà chủ quan, bọn em sẽ phải thực hiện đúng quy định phòng dịch, trước là bảo vệ mình và sau đó là bảo vệ mọi người trong cộng đồng.”

Trong những ngày đầu xuân năm mới Nhâm Dần 2022, sự trở lại của các rạp phim ở Hà Nội nói chung và Trung tâm chiếu phim Quốc gia sẽ đưa lại những món ăn tinh thần cho khán giả Thủ đô.