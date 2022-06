Hãng bay lớn nhất Hàn Quốc nối lại đường bay đến Đà Nẵng

Đây là tiếp nối thành công của Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á 2022 và xúc tiến mở các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng vừa được TP tổ chức đầu tháng 6 vừa qua.

Để chào mừng các du khách đầu tiên này, lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng, Công ty CP Đầu tư và Khai thác ga quốc tế AHT đã tổ chức lễ đón và tặng quà ngay tại nhà ga.

Với chính sách gỡ bỏ các hạn chế về du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc, hãng Hàng không Korean Air bắt đầu khai thác chuyến bay với tần suất 2 chuyến/tuần đến Đà Nẵng vào thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách.

Đại diện hãng bay Korean Air cho biết, kế hoạch khai thác chuyến bay thường kỳ đến Đà Nẵng sẽ bắt đầu từ ngày 27/7 với tuần suất mỗi ngày 1 chuyến.

“Sau khi khởi động lại với đường bay thuê chuyến, chúng tôi có kế hoạch bay thường kỳ hằng ngày đến Đà Nẵng từ 27/7. Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn với du khách Hàn Quốc, vì vậy chúng tôi kỳ vọng các chuyến bay sẽ khai thác được tối đa công suất. Korean Air, với những chuyến bay 5 sao, sẽ mang đến cho khách hàng những hành trình thú vị và đáng nhớ đến với Đà Nẵng”- ông Chung Eui Seock – Trưởng đại diện của Korean Air tại Đà Nẵng cho biết.

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng - cho biết, các phiên làm việc trực tiếp của lãnh đạo TP Đà Nẵng với các hãng hàng không quốc tế lớn tại Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á 2022 đã tác động tích cực đến việc khôi phục các chuyến bay đến Đà Nẵng.

“Korean Air không chỉ là hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc, mà còn là hãng tiên phong khai thác của các điểm đến mới tạo ra động lực thị trường. Từ năm 2012, Korean Air là 1 trong 2 hãng hàng không Hàn Quốc đầu tiên đến Đà Nẵng và đã tạo nên bước đột phá đối với thị trường khách Hàn Quốc, vì vậy chúng tôi tin tưởng sự trở lại của Korean Air sẽ tác động tích cực đối với việc phục hồi thị trường khách hàng đầu của Đà Nẵng” - ông Bình cho hay.

Cũng theo Sở Du lịch Đà Nẵng, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng có tín hiệu tăng trưởng mạnh sau thành công của Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á 2022 với việc mở các chặng bay của các hãng hàng không nước ngoài như Malaysia Airlines, Air Seoul, BangKok Airway,... Tổng số chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng sau khi mở cửa bầu trời quốc tế là 286 chuyến, với 35.000 lượt khách, trong đó có 71 chuyến bay với hơn 12.000 lượt khách từ Hàn Quốc đến với Đà Nẵng.

Không những vậy, từ tháng 7/2022, các hãng hàng không quốc tế sẽ tiếp tục khai thác trở lại các chặng bay quốc tế đến Đà Nẵng, gồm: chặng bay Hàn Quốc (Incheon) - Đà Nẵng (do Asiana Airlines và Jeju Air khai thác trở lại từ ngày 30/6); chặng bay Hàn Quốc (Busan) - Đà Nẵng (do Jin Air và Air Busan khai thác từ ngày 29/6, Vietjet Air khai thác từ ngày 20/7); chặng bay Campuchia (Siêm Riệp) - Đà Nẵng (Cambodia Angkor Air khai thác lại ngày 1/7); chặng bay Nhật Bản (Narita) – Đà Nẵng; Malaysia (Kuala Lumpur) - Đà Nẵng; Hong Kong – Đà Nẵng (do Hong Kong Express Airways khai thác lại ngày 31/7),…