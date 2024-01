VietTimes – Tại cơ quan công an, hai tên cướp ngân hàng ở huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) khai nhận bị nợ nên đã làm liều.

Đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Đặng Văn Được (25 tuổi, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Trần Đông Lập (34 tuổi, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, Đặng Văn Được và Trần Đông Lập quen nhau tại một Homestay ở huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vào tháng 11/2023. Chúng kể cho nhau việc đều nợ nần, trong đó Được nợ nần do đầu tư vào Homestay nhưng ít khách đến lưu trú, còn Lập nợ tiền do chơi game trên mạng.

Để có tiền trả nợ, 2 đối tượng lên kế hoạch cướp ngân hàng và địa chỉ gây án được chúng chọn là chi nhánh ngân hàng ở xã Duy Hòa (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Ngày 18/1, Được và Lập đi xe máy BKS 75R1-0217 từ huyện A Lưới đến huyện Tây Giang, Quảng Nam và trộm một xe máy, rồi mang đến nghĩa địa ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng tháo biển số xe và thay đổi khung sườn xe máy. Cả 2 ngủ lại ở nghĩa địa chờ hôm sau gây án.

Sáng ngày 19/1, 2 tên đi xe máy trộm được đến xã Duy Hòa và giấu xe máy BKS 75R1-0217 ở nghĩa địa.

10h cùng ngày, Được và Lập đi vào chi nhánh ngân hàng ở thôn La Tháp Tây (xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), khống chế bảo vệ dẫn vào phòng giao dịch rồi cầm súng giả dọa nhân viên ngân hàng đưa tiền.

Ảnh camera an ninh ghi lại cảnh 2 đối tượng dùng súng giả cướp ngân hàng

Tuy nhiên khi nghe tiếng chuông báo động, 2 đối tượng đã hoảng sợ, vứt số tiền cướp được (khoảng 100 triệu đồng), cùng dao, túi xách bỏ chạy về hướng huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam).

Thoát khỏi hiện trường, Được và Lập trở về nghĩa địa ở xã Hòa Khương. Được dùng xe máy đi theo hướng Dốc Kiền, huyện Đông Giang rồi đi về hướng A Lưới. Còn Lập thì được một người phụ nữ chở xuống TP Đà Nẵng để chơi game trong quán net rồi đón xe khách về lại huyện A Lưới.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Phòng CSHS, Công an huyện Duy Xuyên, Công an các địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai truy bắt 2 kẻ gây án.

Bằng biện pháp nghiệp vụ và nguồn thông tin cơ sở, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ được 2 đối tượng ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Lập và Được khai nhận, nếu cướp ngân hàng thành công, cả 2 sẽ về nghĩa địa chia tiền, tiêu hủy các dụng cụ quần áo, xe máy gây án. Sau đó Được sẽ trở về huyện A Lưới, còn Lập sẽ vào miền Nam.

Khi lực lượng Công an hỏi về khẩu súng dùng để gây án thì 2 đối tượng nói mua súng nhựa để dọa, nhưng do cướp không được tiền nên hoảng sợ chạy về nghĩa địa đã đốt tiêu hủy.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để sớm đưa vụ án ra xét xử công khai.