Hai đối tượng dùng súng cướp ngân hàng ở Đà Nẵng khai gì?

VietTimes – Bước đầu 2 đối tượng khai nhận do không có công ăn việc làm, lại đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá, chơi game… dẫn đến nợ nần tiền bạc nên bàn nhau đi cướp ngân hàng lấy tiền tiêu xài.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa cho biết, đã lấy lời khai của 2 đối tượng trong vụ dùng súng cướp Chi nhánh ngân hàng BIDV trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu 2 đối tượng Trần Văn Trí (22 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) khai nhận, do không có công ăn việc làm, lại đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá, chơi game… dẫn đến nợ nần tiền bạc.

Trước đây, 2 đối tượng Trí và Cường không quen biết nhau, chỉ gặp, trao đổi với nhau trên mạng xã hội thông qua hội nhóm liên quan đến việc xù nợ, làm liều.

Đến khoảng đầu tháng 11/2023, Cường thuê nhà trọ trên đường Đồng Kè (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) sau đó rủ Trí về ở cùng. Để có tiền tiêu xài, ban đầu 2 đối tượng bàn rủ nhau đi cướp tài sản tại nhà dân, tuy nhiên sau đó đổi ý định và chuyển qua bàn bạc, thống nhất đi cướp ngân hàng để lấy tiền tiêu xài.

Hai đối tượng cầm súng đi vào trong ngân hàng để thực hiện hành vi cướp

Trước khi hành động, Cường lên mạng đặt mua 1 khẩu súng và chuẩn bị thêm 1 con dao, ba lô, áo khoác nhằm tránh bị phát hiện.

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, 13h45 chiều nay (22/11), Trí và Cường đi cùng 1 xe máy đến Chi nhánh ngân hàng BIDV Ngũ Hành Sơn. Ngay khi vào bên trong, Trí cầm súng và bắn 1 phát chỉ thiên để uy hiếp nhân viên cùng bảo vệ tại đây. Còn Cường cầm dao đến quầy nhân viên giao dịch đe dọa, buộc đưa tiền.

Trước thái độ hung hãn, manh động của các đối tượng, nhân viên ngân hàng, đặc biệt là nhân viên bảo vệ tên Trần Minh Thành (50 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã kiên quyết ngăn chặn, chống trả quyết liệt.

Gặp phải sự ngăn cản không khoan nhượng của những người có mặt tại đây, 2 đối tượng dù chưa lấy được tài sản gì nhưng vẫn buộc phải tìm cách thoát ra ngoài và bỏ chạy. Khi vừa lên xe, người dân và nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng áp sát, đạp ngã xe và khống chế bắt giữ được Trần Văn Trí; còn Nguyễn Mạnh Cường nhanh chân bỏ chạy.

Thấy vậy, bảo vệ Trần Minh Thành lập tức đuổi theo, tuy nhiên, khi bị ông Thành áp sát, Cường đã dùng dao quay lại tấn công và gây thương tích nặng cho ông Thành, sau đó bỏ trốn khỏi địa điểm gây án.

Hiện trường vụ cướp

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, bắt giữ bằng được đối tượng gây án, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng, phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn, Công an phường Mỹ An tổ chức chốt chặn, rà soát toàn bộ khu vực xung quanh ngân hàng.

Đến 14h30 phút cùng ngày, lực lượng truy bắt đã bắt giữ được Nguyễn Mạnh Cường khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa điểm trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà.

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 đối tượng khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng điều tra, làm rõ.