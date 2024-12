Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên thông tin diễn biến điều tra vụ cây xanh Công Minh

Ngày 7/12, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng tháng 11, thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an cho biết về tiến độ các vụ đại án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tập trung điều tra chủ yếu các vụ Phúc Sơn, Thuận An, hiện chưa có thông tin thêm.

Đối với diễn biến vụ án cây xanh Công Minh, theo thiếu tướng Tuyên, vụ án được khởi tố vào ngày 8/5/2024 về 2 tội danh "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "Đưa và nhận hối lộ".

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên thông tin vụ cây xanh Công Minh tại cuộc họp báo Chính phủ. Ảnh: Quỳnh An.

"Đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án nhưng chưa khởi tố bị can", thiếu tướng Tuyên nói.

Theo thiếu tướng Tuyên, để có căn cứ giải quyết vụ án, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang yêu cầu hội đồng giám định 16 địa phương giám định tài sản liên quan đến 413 dự án. Đến thời điểm hiện tại có một tỉnh đã có kết luận, các tỉnh còn lại đang tiếp tục thẩm định.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục định giá tài sản, yêu cầu địa phương cung cấp hồ sơ và các tài liệu cần thiết phục vụ giám định tài sản.

"Bên cạnh đó, trong quá trình chờ đợi kết quả thẩm định tài sản, cơ quan điều tra đang tập trung điều tra làm rõ, cá thể hoá trách nhiệm của cá nhân có liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật", thiếu tướng Tuyên nói.

Trước đó, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 4/10, đại diện Cục An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết: Vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa và nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Công Minh và các tỉnh, thành phố khởi tố ngày 8/5/2024, đã gia hạn điều tra lần thứ nhất đến ngày 9/1/2025.

Kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan điều tra đã xác định, Công ty Công Minh đã sử dụng thủ đoạn "đối ngoại" với các chủ đầu tư để được tham gia vào việc xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án, xây dựng tổng mức đầu tư, dự toán bằng cách nâng giá trị vật tư/vật liệu dùng cho dự án.

Sau khi giá gói thầu được phê duyệt, Công ty Công Minh sẽ được chỉ định thầu hoặc sử dụng nhiều pháp nhân khác (trong hệ sinh thái Công ty Công Minh) tham gia đấu thầu để trúng thầu.

Hệ thống công ty của Nguyễn Công Minh đã tham gia đấu thầu và thực hiện trên 600 dự án trên địa bàn 36 tỉnh, thành phố với tổng trị giá khoảng 3.500 tỷ đồng và đã thanh, quyết toán 3.000 tỷ đồng.