Hà Nội sẽ có thêm ca mắc COVID-19

Đây là ý kiến của bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế TP. Hà Nội – đưa ra tại cuộc họp trực tuyến của UBND TP. Hà Nội về công tác phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra vào chiều nay, ngày 6/5.

Ổ dịch ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới rất phức tạp

Tại cuộc họp, ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - nêu rõ: Nguy cơ lây lan dịch bệnh hiện ở thành phố rất khó lường với nhiều nguồn bệnh khác nhau, chủng virus lây lan nhanh, tỷ lệ dương tính của các ca tiếp xúc với F0 cao. Đặc biệt, ổ dịch phức tạp tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 với số người liên quan lớn và đã có 42 F0, các tỉnh xung quanh Hà Nội có mật độ giao lưu cao đều đã có F0.

Theo ông Dũng, nguồn lây bệnh chính là từ các ca F0 trong cộng đồng; các cơ sở cách ly tập trung; nhập cảnh trái phép. Để chủ động ngăn chặn, cắt đứt cơ chế lây lan của dịch bệnh, các đơn vị cần khẩn trương cách ly F0, truy vết F1 càng sớm càng tốt; thực hiện nghiêm chỉ thị của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về việc vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết; thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K và yêu cầu tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu.

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhắc nhở các đơn vị phải đánh giá công tác đảm bảo các cơ sở sản xuất kinh doanh cần phải làm thường xuyên, liên tục, nghiêm túc,… Các địa phương theo hướng dẫn của Sở Y tế khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm các khu vực có nguy cơ. Riêng các trường hợp liên quan đến BV Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cần khẩn trương xét nghiệm các trường hợp liên quan từ 14/4 đến 5/5.

Việc phòng chống dịch ở các bệnh viện, cơ sở y tế phải được thực hiện nghiêm; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. “Nếu ở đây mà xuất hiện các ca dương tính sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của người dân” – ông Dũng nhấn mạnh.

Hơn 2.600 người liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế TP. Hà Nội - cho biết: Trong chiều nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã hỗ trợ phun khử khuẩn cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ở Đông Anh.

“Trước diễn biến thực tế, thành phố sẽ có thể tiếp tục có các thêm ca bệnh. Qua rà soát đã có hơn 2.600 người đến khám, chữa, bệnh, chăm sóc người nhà ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Thành phố đang theo dõi chặt chẽ và tiếp tục điều tra thêm” – bà Hà nói.

Tại cuộc họp, huyện Đông Anh báo cáo đã xác định có 1.783 người liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và có 57 F1 (34 trường hợp âm tính lần 1 còn lại chờ kết quả); huyện Mê Linh có 407 trường hợp có liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Theo ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hà Nội, tính đến 14h chiều nay, Hà Nội đã ghi nhận thêm 5 ca mắc tại cộng đồng, 42 ca mắc trong Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh).

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, sau khi phát hiện 1 số bác sĩ mắc COVID-19. Sở Y tế đã xét nghiệm sàng lọc cho 827 người là cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Kết quả, có 41 người mắc COVID-19, còn lại âm tính, trong đó Hà Nội có 8 ca (1 ca ở Ba Đình; 2 ca ở Đông Anh; 2 ca ở Nam Từ Liêm; 2 ca Sóc Sơn; 1 ca Sơn Tây; 33 ca của các địa phương khác. Trường hợp bệnh nhân 2986 quốc tịch Ấn Độ trước đây ghi nhận là ca mắc ngoài cộng đồng nhưng sau đó được Bộ Y tế ghi nhận lại là ca bệnh nhập cảnh.

Theo Sở Y tế Hà Nội, đến nay thành phố đã xác định có 443 trường hợp F1 tại Hà Nội, tất cả đã được cách lý và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả, có 9 người dương tính, 389 người âm tỉnh, 45 mẫu chưa có kết quả. Bên cạnh đó, thành phố đã rà soát, xác minh được 794 trường hợp người liên quan khác, tất cả các trường hợp này đều được lấy mẫu xét nghiệm và cách lỵ theo quy định. Kết quả, có 791 mẫu âm tính, 3 mẫu chưa có kết quả. Thành phố đang khoanh vùng xử lý dịch và phong tỏa tạm thời 10 khu vực của 7 quận, huyện, thị xã.

Ông Hạnh phân tích: “Thành phố đang phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh cao vì thành phố đã có các ca mắc ngoài cộng đồng, nhiều ca mắc ở các địa phương khác liên quan đến Hà Nội và có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người. Chùm ca bệnh tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương có diễn biến phức tạp, cần mở rộng xét nghiệm sàng lọc, nhiều trường hợp ở các tỉnh thành khác sau ách ly tập trung vẫn dương tính với virus; nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào thành phố” – ông Hạnh nhấn mạnh.

Xử phạt hơn 2,5 tỉ đồng các hành vi vi phạm phòng dịch

Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội - thông tin: Ngày 4/5, Công an thành phố đã phát hiện thêm 12 trường hợp nhập cảnh trái phép ở quận Hà Đông. Đến nay, Công an thành phố đã phát hiện 62 trường hợp nhập cảnh trái phép. Tất cả đều được xét nghiệm và có kết quả âm tính lần 1, trong đó 2 vụ án đã được khởi tố, xử lý đúng quy định của pháp luật.

Với các vi phạm về phòng dịch, Công an thành phố đã xử lý nhiều trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền phạt gần 2,5 tỉ đồng. Sau xử phạt, tình trạng không đeo khẩu trang đã giảm hẳn.

Ngoài ra, Công an thành phố cũng đã kiểm tra phát hiện 2 cơ sở hát karaoke hoạt động lén lút, 1 cơ sở có nghời sử dụng trái phép chất ma túy.