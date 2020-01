Hà Nội: Phát hiện 25 tấn đùi gà tây không rõ nguồn gốc, vi phạm an toàn thực phẩm

Đoàn kiểm tra do ông Chu Xuân Kiên – Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội làm trưởng đoàn. 25 tấn đùi gà tây hun khói này do nước ngoài sản xuất, đều không có hóa đơn, chứng từ. Trong đó, có 12 tấn đã hết hạn sử dụng từ ngày 9/3/2019, được chủ hàng in lại hạn sử dụng đến 1/3/2020.

Toàn bộ số hàng đã bị thu giữ để xử lý theo quy định. Tổng trị giá số hàng ước tính ban đầu khoảng 5 tỷ đồng.