Hà Nội "chốt" cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 12 quận nội thành đi học trực tiếp từ 21/2

Theo văn bản chỉ đạo của UBND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng ký ngày 15/2, Hà Nội đồng ý đề xuất của Sở GDĐT Hà Nội cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 12 quận nội thành đến trường học trực tiếp từ 21/2.

Theo tờ trình của Sở GDĐT Hà Nội, các trường không tổ chức bán trú, chỉ dạy trực tiếp 1 buổi/ngày. Giáo viên chưa tiêm đủ vắc-xin chỉ dạy trực tuyến.

Về nguyên tắc, chỉ tổ chức học trực tiếp ở những địa bàn có mức độ dịch ở cấp 1, cấp 2. Những địa bàn có mức độ dịch ở cấp 3, 4 thì học sinh tiếp tục học trực tuyến ở nhà. Cùng với đó, các trường học phải đạt yêu cầu an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn của Sở GDĐT và Sở Y tế TP. Hà Nội mới được tổ chức dạy học trực tiếp.

Theo thông tin từ Bộ GDĐT, cập nhật đến ngày 14/02/2022, 54/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp. Riêng tại tỉnh Nam Định thì có TP Nam Định chưa tổ chức cho trẻ mầm non trở lại trường. Còn lại 9 địa phương chưa tổ chức cho trẻ mầm non đi học trực tiếp gồm: Hậu Giang, Trà Vinh, Hưng Yên, Vĩnh Long, Hà Nội, Phú Yên, Đà Nẵng, An Giang, Tiền Giang.

Đối với cấp tiểu học, 59/63 tỉnh, thành phố cho học sinh tiểu học học trực tiếp. Riêng Hưng Yên chỉ tổ chức khối lớp 1; Vĩnh Long chỉ tổ chức khối lớp 5. Còn 4 tỉnh, thành phố chưa tổ chức gồm: Hậu Giang, An Giang, Đà Nẵng, Tiền Giang.

Đối với cấp trung học cơ sở, cả 63/63 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trực tiếp. Riêng TP. Hà Nội cho học sinh lớp 6 các quận nội thành và học sinh khối 1 đến 5 của 18 huyện, thị xã ngoại thành đi học trực tiếp, tỉnh Vĩnh Long học sinh khối 6, 9 đi học trực tiếp.

Đối với cấp trung học phổ thông, tất cả các tỉnh, thành phố đã tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học: 100% các cơ sở giáo dục đại học đã có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp.

Như vậy, theo thống kê của Bộ GDĐT, tổng số học sinh học trực tiếp đạt tỷ lệ 93,71%. Trong đó, khối mầm non: 54/63 tỉnh, thành phố, tỷ lệ 85,71%; Khối tiểu học: 59/63 tỉnh, thành phố, tỷ lệ 93,65%; Khối THCS: 62/63 tỉnh, thành phố, tỷ lệ 94,41%; Khối THPT: 63/63 tỉnh, thành phố, tỷ lệ 99,0%.