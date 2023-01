Google Maps mất vị trí ứng dụng dẫn đường hàng đầu thế giới

Mới đây, Omdia, một công ty phân tích và tư vấn nổi tiếng ở London, Vương quốc Anh đã thông qua tiến hành phân tích dữ liệu cốt lõi, bản đồ và tính công năng của nền tảng, các dịch vụ hệ thống được hỗ trợ trên nền tảng và hiệu quả của chiến lược kiếm tiền của công ty mẹ để đánh giá, xếp hạng các ứng dụng dẫn đường phổ biến nhất trên thế giới.

Kết quả, ứng dụng HERE đã giành vị trí đầu tiên với số điểm 7,88, Google Maps xếp thứ hai với 7,47, TomTom thứ ba và Mapbox thứ tư.

Ứng dụng HERE giành được vị trí số một thế giới vì ngày càng có nhiều nhà sản xuất ô tô sử dụng dữ liệu, bản đồ của HERE và công ty mẹ của HERE cũng đang cố gắng mở rộng sản phẩm của mình thông qua các giải pháp xử lý giao thông thế hệ tiếp theo.

HERE cũng đi trước các sản phẩm khác ở phần thu thập dữ liệu, điều này cũng giúp nó chính xác hơn ở mặt phần mềm.

Google Maps tiếp tục phải đứng sau HERE về quan hệ hợp tác với các hãng sản xuất xe hơi, ngoài ra Google Maps không thể sử dụng ở Trung Quốc, trong khi đó HERE đã trở thành lựa chọn hàng đầu ở đất nước đông dân nhất thế giới này.

Tuy nhiên, ưu thế của Google Maps nằm ở việc sử dụng Android Auto, điều này sẽ giúp Google Maps ngày càng gia tăng thị phần trong lĩnh vực xe hơi.