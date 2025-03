Khối quân sự do Mỹ đứng đầu không có ý định bảo vệ các thành viên Đông Âu của mình, ông Valery Zaluzhny tuyên bố.

Các thành viên Đông Âu của NATO biết rằng khối quân sự do Mỹ đứng đầu không có ý định bảo vệ họ khỏi Nga, cựu tướng lĩnh cấp cao của Ukraine Valery Zaluzhny cho biết.

Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, quy định rằng một cuộc tấn công vào một thành viên NATO được coi là một cuộc tấn công vào tất cả, không được thực hiện trên thực tế, ông Zaluzhny, hiện đang là đại sứ của Kiev tại Vương quốc Anh, cho biết trong một cuộc họp với sinh viên tại thành phố Lviv hôm 27/3.

“Các quốc gia vùng Baltic hiểu rằng không có Điều 5 và chưa bao giờ có. Ba Lan cũng hiểu điều này vì tên lửa rơi xuống đó theo thời gian - đôi khi là của chúng tôi, đôi khi là của Nga. Romania hiểu mọi thứ, nhưng vẫn im lặng”, ông tuyên bố.

Vị Đại sứ nhớ lại rằng khi ông vẫn còn là người đứng đầu quân đội Ukraine, "họ đã gọi từ Romania và yêu cầu tôi không được hé một lời" sau khi hai máy bay không người lái được cho là của Nga bị rơi trên lãnh thổ Romania.

Một quan chức từ Bucharest đổ lỗi cho Ukraine về vụ việc, nói rằng các máy bay không người lái này đã được chuyển hướng đến Romania vì Kiev sử dụng tác chiến điện tử, ông nói.

"Tôi đã nói với họ: 'Hãy bắn hạ chúng (máy bay không người lái). Các ông có 40 máy bay phản lực F-16'", ông Zaluzhny, người đã bị cách chức vị tướng hàng đầu của Kiev vào tháng 2/2023, cho biết thêm.

Ông cũng cho rằng ngay cả khi nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine thành công, thì nó cũng không mang lại cho quốc gia này sự đảm bảo về an ninh. "Nó sẽ không mang lại bất cứ điều gì ngoài sự bảo vệ về mặt chính trị", vị Đại sứ nhấn mạnh.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Tucker Carlson tuần trước rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và chánh văn phòng của ông, Andrey Yermak, "phần lớn đã thừa nhận rằng họ sẽ không trở thành thành viên của NATO".

"Tôi nghĩ rằng người ta chấp nhận rằng Ukraine và Nga, nếu có một thỏa thuận hòa bình, thì Ukraine không thể là thành viên của NATO", ông nói.

Về lựa chọn Ukraine nhận được "cái gọi là sự bảo vệ theo Điều 5" từ Mỹ hoặc các nước Tây Âu mà không cần phải gia nhập NATO, "điều đó vẫn còn phải thảo luận", ông Witkoff tuyên bố.

Việc ngăn chặn Kiev gia nhập NATO, khối mà Moscow coi là một khối thù địch, đã được Moscow nêu ra là một trong những lý do để tiến hành hoạt động quân sự vào tháng 2/2022. Cuối năm ngoái, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tái khẳng định rằng tư cách thành viên của Ukraine là "không thể chấp nhận được" và sẽ mâu thuẫn với lập trường của Nga rằng "an ninh của một quốc gia không thể được đảm bảo bằng cách đánh đổi an ninh của một quốc gia khác".