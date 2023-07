Google đang đàm phán với các hãng tin lớn để đưa công cụ AI vào hỗ trợ nhà báo viết bài

VietTimes – Google đang thảo luận với New York Times, Washington Post, Wall Street Journal để đưa công cụ AI vào các hãng tin lớn này.

Google đang muốn đưa các công cụ trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực báo chí. Gã khổng lồ công nghệ đang đàm phán với các hãng tin lớn để sử dụng các công cụ này hỗ trợ các nhà báo viết tin bài, một phát ngôn viên của công ty cho biết vào cuối ngày thứ Tư (19/7).

Người phát ngôn không nêu tên các hãng tin, nhưng New York Times đã tiết lộ rằng Google đã tổ chức các cuộc thảo luận với Washington Post, News Corp (chủ sở hữu của Wall Street Journal) và cả New York Times, cùng với một số tòa báo khác.

Các công cụ AI này có thể hỗ trợ các nhà báo đặt tiêu đề bài viết hoặc tạo ra các phong cách viết khác nhau theo cách “nâng cao công việc và năng suất của họ”, người phát ngôn của Google cho biết, đồng thời nói thêm rằng đó là “giai đoạn đầu của việc khám phá ý tưởng”.

Nhưng đại diện Google cũng khẳng định: “Đơn giản là những công cụ này không nhằm mục đích và không thể thay thế vai trò thiết yếu của các nhà báo trong việc đưa tin, tạo và kiểm tra thực tế các bài báo của họ”.

Tuy nhiên, một số giám đốc điều hành hãng tin tức yêu cầu giấu tên chia sẻ rằng họ cảm thấy công cụ AI của Google là "đáng lo ngại". Công cụ này có tên là Genesis.

Người phát ngôn của News Corp từ chối bình luận về bài báo của New York Times hoặc công cụ AI, nhưng cho biết: “Chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Google và chúng tôi đánh giá cao cam kết lâu dài của CEO Google - Sundar Pichai với nghề báo.”

New York Times và Washington Post đã không bình luận về sự kiện này.

Tin tức về việc Google chào mời các hãng tin xuất hiện vài ngày sau khi Associated Press (AP) cho biết họ sẽ hợp tác với OpenAI - chủ sở hữu ChatGPT để khám phá việc sử dụng AI tạo sinh trong tin tức, một thỏa thuận có thể tạo tiền lệ cho ngành báo chí.

Một số công ty truyền thông đã sử dụng AI tạo sinh để xây dựng các chiến dịch truyền thông, quảng cáo nhưng các hãng tin tức lại chậm áp dụng công nghệ này do lo ngại về xu hướng AI tạo ra thông tin không chính xác trên thực tế, cũng như những thách thức trong việc phân biệt giữa nội dung do con người tạo ra và do máy tính tạo ra.