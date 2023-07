Google mở khóa đào tạo chuyên sâu cho 20 công ty khởi nghiệp công nghệ của Việt Nam

Ngày 11/7, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam và Công ty Google tổ chức Lễ khởi động Chương trình “Google for Startups Accelerator, Southeast Asia: Việt Nam bứt phá đổi mới”.

Khóa đào tạo chuyên sâu cho 20 công ty khởi nghiệp công nghệ (start up) và các hội thảo tập huấn quy mô lớn cho 200 start up. Chương trình đào tạo lồng ghép, đưa ‘Generative-AI’ (AI tạo sinh) vào chương trình đào tạo cho lực lượng lao động chủ chốt của các doanh nghiệp.

Sáu lĩnh vực được tập trung chủ đạo tại Việt Nam là giáo dục, sức khỏe, nông nghiệp, bán lẻ, công nghệ tài chính và đô thị thông minh.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết: Chương trình là minh chứng cho cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, cũng như cam kết của Google trong việc hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại các thị trường mới nổi.

Thứ trưởng Trần Duy Đông nhấn mạnh, bằng việc cung cấp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp các nguồn lực cần thiết để phát triển và thành công, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Google đang góp phần đào tạo, phát triển một thế hệ doanh nghiệp, doanh nhân đổi mới sáng tạo kế cận, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của đất nước, đồng thời đủ sức vươn ra nước ngoài. Ngoài ra, các doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ trở thành một phần của cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có cùng chí hướng, có cơ hội kết nối, cộng tác và học hỏi lẫn nhau.

Chương trình năm nay được xây dựng trên sự thành công của Chương trình “Google for Start up: Startup Academy Vietnam” ra mắt và triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2022 cho 50 start up thuộc 16 lĩnh vực. Năm nay, chương trình sẽ đào tạo chuyển đổi số ở 6 lĩnh vực chính thay vì 16 lĩnh vực như năm ngoái, nhằm bảo đảm sự tập trung chuyên sâu đồng thời phù hợp với các lĩnh vực phát triển cốt lõi của quốc gia, đó là: Giáo dục, sức khỏe, nông nghiệp, bán lẻ, công nghệ tài chính, đô thị thông minh.

Chương trình kéo dài 3 tháng, mở đầu bằng một trại đào tạo trực tiếp trong 5 ngày, sau đó là các hội thảo trực tuyến. Các start up tham dự khóa đào tạo sẽ trải qua những phiên cố vấn từ các chuyên gia Google và trong ngành chuyên môn xuyên suốt 3 tháng. Sẽ có 20 start up được lựa chọn để tham gia vào các phiên đào tạo, cố vấn trực tiếp một kèm một, cố vấn theo nhóm và các hội thảo.

Những Start up được chọn sẽ được tham gia vào mạng lưới Google for Startups toàn cầu với hơn 1.000 doanh nghiệp đã tham gia sáng kiến này từ nhiều khu vực. Đây là cơ hội cho các start up Việt Nam tiếp xúc, thiết lập mạng lưới và tiếp cận nguồn lực để mở rộng trên quy mô toàn cầu. Ngoài ra, để bảo đảm nhiều start up có thể hưởng lợi từ chương trình, Google và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia sẽ tổ chức những hội thảo tập huấn trực tuyến cho 200 start up trên toàn quốc.