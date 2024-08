Lập đỉnh doanh số mới

Tháng 7 vừa qua, bức tranh toàn ngành thị trường ô tô diễn ra đầy tích cực, các hãng xe đồng loạt tăng trưởng ít nhiều về doanh số. Trong số đó chứng kiến sự bứt phá vô cùng ấn tượng đến từ Mitsubishi Xforce khi mẫu xe này đạt doanh số 1.748 chiếc, tỷ lệ tăng trưởng đến 84% so với tháng 6 liền trước.

Đây là một kết quả vô cùng ấn tượng, giúp mẫu xe SUV cỡ B của Mitsubishi trở thành chiếc xe bán chạy nhất trong tháng 7/2024, đoạt lấy vị trí đầu bảng từ Ford Ranger.

Cộng dồn từ đầu năm 2024, doanh số của Xforce đạt 5.638 chiếc, lọt top những mẫu xe được yêu thích nhất mặc dù mới "chân ướt chân ráo" gia nhập thị trường từ đầu năm nay.

Hiện tại, Mitsubishi Xforce được nhập khẩu vào Việt Nam với 4 phiên bản GLX, Exceed, Premium và Ultimate. Mức giá bán dao động từ 599 - 705 triệu đồng.

Sau 7 tháng đầu năm, Mitsubishi Xpander là mẫu xe có doanh số tốt nhất với tổng 9.265 chiếc.

Với MPV Xpander, kể từ ra mắt thị trường Việt Nam năm 2018, đây là mẫu xe luôn tạo ra những kỷ lục về doanh số bán hàng.

Có thể kể đến như dẫn đầu phân khúc MPV 5 năm liên tiếp, top 3 mẫu xe ăn khách nhất năm 2022, 36 giải thưởng trong và ngoài nước từ các đơn vị báo chí uy tín, tại nhiều hạng mục khác nhau với lượt bình chọn cao từ người tiêu dùng.

Trong tháng 7 vừa qua, mặc dù Xpander vẫn giữ được đà tăng trưởng 20% so với tháng 6 liền trước. Tuy nhiên, điều này không thể duy trì vị thế của mình và dừng chân tại vị trí thứ 3 với 1.492 chiếc xe được bán ra.

Có thể tụt hạng về mặt vị trí, Xpander vẫn tỏ ra "vô đối" về số lượng bán ra so với các đối thủ cùng phân khúc xe gia đình đa dụng 7 chỗ. Đặc biệt, sau 7 tháng từ đầu năm 2024, chính Xpander là mẫu xe được người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất khi dẫn đầu với doanh số bán ra tổng cộng 9.265 chiếc.

Hiện Xpander đang được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản gồm MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đi cùng mức giá từ 560 triệu đồng - 698 triệu đồng.

Giải mã sự thành công của Xforce và Xpander

Ưu điểm dễ nhận thấy nhất của bộ đôi Mitsubishi khi cả hai đều thuộc dải sản phẩm gầm cao đô thị, xu thế ngày càng được người tiêu dùng chọn lựa nhiều trong những năm gần đây.

Bên cạnh đó là sự đa dạng sự chọn lựa phiên bản đi kèm giá bán được xem là rất cạnh tranh so với mặt bằng chung của thị trường.

Với tuỳ chọn 4 phiên bản, đi kèm mức giá dao động trong khoảng 560 đến 705 triệu đồng, đây được xem là mức tài chính phù hợp và tiệm cận được số đông khách hàng Việt.

Doanh số của Mitsubishi Xforce đã vượt qua rất nhiều đối thủ sừng sỏ trong phân khúc SUV đô thị cỡ B.

Với Mitsubishi Xpander, đây là mẫu xe MPV nhận được nhiều sự quan tâm của các gia đình Việt nhờ ngoại thất thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi với 7 chỗ ngồi, khả năng vận hành vừa đủ với động cơ 1.5L, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Xe có khoảng sáng gầm 225mm lớn nhất phân khúc, cho khả năng vượt địa hình linh hoạt. Hệ thống treo cứng cáp và ổn định mang lại cảm giác lái tốt và thoải mái hơn trên mọi hành trình.

Cùng đó, nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giá bán hợp lý, Mitsubishi Xpander nhanh chóng trở thành mẫu xe được ưa chuộng và liên tục dẫn đầu về doanh số trong phân khúc.

Các phiên bản cao của Xpander được trang bị hệ thống đèn LED trước - sau, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp báo rẽ, ghế da, màn hình trung tâm 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, 6 loa, phanh tay điện tử với tính năng tự động giữ phanh. Đi cùng với đó là rất nhiều hệ thống an toàn như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc...

Không gian nội thất khoang lái Xpander 2024.

Trong khi với SUV đô thị Xforce, đây vốn là mẫu xe được thiết kế dành riêng cho thị trường Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, vì vậy mẫu SUV cỡ B này lại thể hiện sự trẻ trung, khoẻ khoắn rất phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng hiện đại.

Điểm nhấn chú ý của Xforce khi tất cả phiên bản đều trang bị đèn pha LED projector, phiên bản Ultimate còn được trang bị đèn pha thích ứng thông minh AHB. Bên cạnh đó xe còn sở hữu bộ lốp 225/50R18 và khoảng sáng gầm 222mm, đều thuộc diện lớn nhất phân khúc.

Bên trong khoang lái của Xforce cũng sở hữu không gian lớn nhất phân khúc khiến tầm nhìn từ các vị trí đều thông thoáng.

Ở phiên bản cao cấp, Xforce được trang bị màn hình cảm ứng 12,3 inch, tích hợp kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây hiện đại. Đi kèm với hệ thống giải trí với âm thanh 8 loa Dynamic Sound Yamaha Premium trên phiên bản Ultimate.

Đi kèm là hộp số vô cấp CVT hiệu suất cao thay vì hộp số tự động 4 cấp. Theo lý giải của Mitsubishi, sự điều chỉnh này mang đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ và mượt mà, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu.

Mitsubishi Xforce 2024 được trang bị đến 4 chế độ lái (Normal, Wet, Gravel, Mud) và công nghệ hỗ trợ hệ thống AYC (Active Yaw Control), giúp tăng cường khả năng kiểm soát, kiểm soát lực phanh khi đánh lái gấp hoặc vào cua, đảm bảo ổn định trong mọi tình huống.

Nội thất Xforce được thiết kế hiện đại, tích hợp nhiều trang bị tiên tiến.

Công nghệ chủ động an toàn tiên tiến Mitsubishi Motor Safety Sensing (MMSS) trên phiên bản Ultimate cũng được đánh giá cao so với các đối thủ. Theo đó là các tính năng như cảm biến áp suất lốp TPMS, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW), hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA)...

Mới đây nhất, Mitsubishi XForce càng củng cố niềm tin nơi người tiêu dùng khi được đánh giá 5/5 sao an toàn (tổng điểm 79,15) tại tất cả hạng mục kiểm tra an toàn của ASEAN NCAP (Chương trình đánh giá tính năng an toàn cho xe ô tô mới tại Đông Nam Á).