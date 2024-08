Doanh số Hyundai tăng trưởng ấn tượng: Accent vẫn chủ lực, bất ngờ với Stargazer

VietTimes – Theo kết quả bán hàng được cập nhập bởi Tập đoàn Thành Công (TC Group). Trong tháng 7 vừa qua đã có hơn 5.300 xe Hyundai được bán ra, tăng 5,6% so với tháng trước.

Theo các báo cáo về doanh số bán hàng được cập nhập tháng 7 vừa qua, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục có phần khởi sắc khi đa số các mẫu xe bán chạy đều có doanh số tăng trưởng ấn tượng. Tổng cộng đã có 28.920 xe được bán ra, tăng 9% so với tháng trước và tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023.

Đóng góp không nhỏ cho sự thành công chung toàn ngành phải kể đến từ dải sản phẩm của Hyundai Việt Nam khi Tập đoàn Thành Công (TC Group) vừa công bố kết quả bán hàng ấn tượng của ô tô Hyundai trong tháng 7/2024 với tổng số 5.329 xe, tăng 5,6% so với tháng trước.

Trong các sản phẩm của TC Group, Hyundai Accent như thường lệ vẫn là sản phẩm chủ chốt gồng gánh doanh số của hãng khi đạt 985 xe, tăng nhẹ 1,7% so với tháng liền trước. Cộng dồn 7 tháng đầu năm, Hyundai đã bàn giao 5.973 chiếc Accent đến tay khách hàng. Hiện tại, đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan cỡ B.

Accent vẫn là mẫu xe có doanh số tốt nhất của Hyundai.

Hiện Hyundai Accent đang cung cấp mẫu mới nhất được ra mắt cuối tháng 5 vừa rồi, xe được bán ra với 4 phiên bản, đi cùng giá bán dao động từ 439 - 569 triệu đồng.

Xếp thứ ngay sau Accent chính là SUV cỡ B Creta, trong tháng 7 vừa qua, Creta duy trì ổn định với 686 xe bán ra, bằng với kết quả của tháng trước. So với các đối thủ có sự bứt phá mạnh mẽ như Xforce hay Yaris Cross, kết quả trên cũng được xem như là một sự thành công.

Bất ngờ nhất phải kể đến Stargazer khi mẫu MPV có doanh số bán ra đứng ở vị trí thứ ba khi tăng trưởng đáng kể với 618 xe, tăng 14% so với tháng 6. Hyundai Stargazer được đánh giá cao trong phân khúc MPV với nhiều điểm cộng như trang bị nhiều tính năng an toàn, khả năng vận hành và đặc biệt là giá bán thấp nhất phân khúc.

Bộ đôi gầm cao là Hyundai Tucson và Santa Fe trong tháng vừa qua tỏ ra lép vế so với các đối thủ và ghi nhận sự sụt giảm. Nếu như Tucson đạt doanh số 525 xe, giảm nhẹ 5,2% so với tháng trước thì mẫu xe đàn anh là Santa Fe cũng chỉ bán ra 511 chiếc, giảm 10,8% so với tháng 6/2024.

Hyundai Grand i10 bán ra 400 xe trong tháng 7, cao gấp 3 lần tháng 6/2024.

Các mẫu xe còn lại của Hyundai có kết quả lần lượt là Grand i10 đạt 400 xe, tăng gấp 3 lần tháng liền trước. SUV cỡ A Venue bán được 290 xe, giảm 15,2%. MPV Custin bán ra 175 xe.

Hai mẫu xe kén khách và có doanh số bán thấp nhất trong tháng vừa qua của Hyundai gồm Elantra với 137 xe và Palisade với 105 xe.

Ngoài ra, dòng xe thương mại của Hyundai đạt tổng doanh số 897 xe trong tháng 7, trong đó có 10 xe Solati được xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Kết quả bán hàng của Hyundai Việt Nam tháng 7/2024.

Với những con số ấn tượng trên, Hyundai Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường ô tô. Kỳ vọng bộ đôi mới ra mắt Accent và Grand i10 sẽ ngày càng thể hiện được sự ưa chuộng và tin cậy từ người tiêu dùng và đem lại những kết quả kinh doanh ấn tượng trong thời gian tới.