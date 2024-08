Phải có thiết bị cảnh báo, chống bỏ quên

Bộ Công an đang lấy ý kiến cho Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm Giấy phép lái xe.

Trong đó, Bộ đề xuất quy định về màu sơn của ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh.

Theo đó, thứ nhất ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh phải được sơn màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe.

Thứ hai, mặt trước và 2 cạnh bên xe phía trên cửa sổ phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chuyên dùng chở trẻ em mầm non, học sinh.

Bên cạnh đó, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã dành 1 điều với 6 khoản quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh.

Cụ thể, ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh phải có thiết bị ghi nhận hình ảnh và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ trên xe; có niên hạn sử dụng không quá 20 năm...

Ô tô chở trẻ em mầm non hoặc học sinh tiểu học phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc sử dụng xe có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định của pháp luật.

Khi đưa đón trẻ, học sinh tiểu học, xe phải bố trí tối thiểu một người quản lý trên mỗi ô tô hoặc tối thiểu 2 người với xe từ 29 chỗ (chở từ 27 trẻ), để hướng dẫn, giám sát, duy trì trật tự và bảo đảm an toàn cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học trong suốt chuyến đi.

Bộ Công an quy định người quản lý, người lái xe có trách nhiệm kiểm tra trẻ em mầm non, học sinh tiểu học khi xuống xe; không được để trẻ em mầm non, học sinh tiểu học trên xe khi người quản lý và người lái xe đã rời xe.

Người lái xe phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lái xe vận tải hành khách.

Ngoài ra, cơ sở giáo dục phải xây dựng quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón trẻ em mầm non, học sinh; hướng dẫn cho lái xe và người quản lý trẻ nắm vững và thực hiện đúng quy trình.

Đề xuất mức xử phạt

Song song với đó, tại dự thảo Bộ Công an cũng đề xuất nội dung xử phạt người điều khiển xe ô tô chở học sinh, trẻ em mầm non tại Điều 27.

Phạt tiền 1-2 triệu đồng với các hành vi: Không hướng dẫn học sinh, trẻ em mầm non ngồi đúng vị trí quy định trong xe; Điều khiển ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh tiểu học không có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc không sử dụng xe có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định.

Phạt tiền 2-3 triệu đồng khi: Điều khiển ô tô chở học sinh tiểu học, trẻ em mầm non mà không có hoặc không đủ người quản lý trên mỗi xe theo quy định nêu trên; Điều khiển ô tô chở học sinh, trẻ em mầm non mà chưa đủ 2 năm kinh nghiệm lái xe vận tải hành khách; Điều khiển ô tô chở học sinh, trẻ em mầm non mà lái xe, người quản lý chưa được tập huấn về quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón học sinh, trẻ em mầm non.

Phạt tiền 4-6 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Điều khiển xe kinh doanh vận tải chở học sinh, trẻ em mầm non mà không có thiết bị ghi nhận hình ảnh học sinh, trẻ em mầm non hoặc thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe hoặc xe có niên hạn sử dụng không đúng quy định; không có màu sơn theo quy định đối với xe chở học sinh, trẻ em mầm non.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện còn bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe đối với hành vi sau:

Chưa đủ kinh nghiệm 2 năm, chưa được tập huấn về quy trình đảm bảo an toàn.

Không có thiết bị ghi nhận hình ảnh học sinh, trẻ em mầm non hoặc thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe hoặc xe có niên hạn sử dụng không đúng quy định hoặc không có màu sơn theo quy định đối với xe chở học sinh, trẻ em mầm non.