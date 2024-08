Đề xuất vận hành đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội từ 9/8

Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội vừa có văn bản xin phép UBND Hà Nội cho tổ chức lễ vận hành thương mại đoạn trên cao của metro Nhổn - Ga Hà Nội vào ngày 9/8.

Đề xuất của MRB dựa trên kỳ vọng Hội đồng Kiểm tra nhà nước sẽ chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành dự án trong tuần tới.

MRB kiến nghị UBND thành phố xem xét, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan. Trong đó, đề xuất Sở GTVT Hà Nội hỗ trợ phân luồng giao thông từ ngày 7/8 đến 9/8.

UBND các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa tổ chức vệ sinh môi trường, không để người dân đổ rác, vật liệu phế thải phạm vi hè dọc hai bên tuyến đường, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự; triển khai các hạng mục trang trí kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tại khu vực nhà ga...

Hiện nay, dự án chỉ còn chờ bước cuối cùng là sự chấp thuận của Hội đồng Kiểm tra Nhà nước. Theo đại diện MRB, ngay sau khi được hội đồng chấp thuận, đoạn trên cao sẽ được bàn giao cho Hanoi Metro và vận hành thương mại luôn.

Vừa qua, 10 đoàn tàu của dự án đã được cấp tem đăng kiểm vào ngày 5/6. Tư vấn đánh giá an toàn đã cấp chứng nhận an toàn hệ thống vào ngày 10/7. Giấy chứng nhận môi trường được Bộ TN&MT cấp ngày 29/7. Cục PCCC&CNCH cũng đã công nhận kết quả nghiệm thu PCCC của công trình.

Theo kế hoạch của UBND Hà Nội, dự án sẽ đạt chấp thuận của Hội đồng Kiểm tra Nhà nước và vận hành thương mại trong tháng 8.

Trước đó, ngày 30/7, đoạn trên cao của Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội đã chính thức được cấp chứng nhận an toàn hệ thống, chứng nhận xác nhận tuyến đường sắt đô thị được thiết kế, xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn quản lý an toàn và đủ điều kiện an toàn vận hành.

Đoạn trên cao của Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội được triển khai thực hiện đến nay đã hoàn thành công tác thi công, tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự thủ tục và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Ngày 31/7, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã có buổi làm việc tại dự án để xem xét, chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo rằng mọi công đoạn cuối cùng được hoàn thành một cách an toàn, hiệu quả, theo đúng quy định.

Khi đi vào vận hành chính thức, Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội sẽ cung cấp một phương tiện giao thông công cộng hiện đại, nhanh chóng và thân thiện với môi trường, giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, đồng thời kết nối các khu vực đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế và du lịch.