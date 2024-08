Bộ Công an đề xuất đấu giá biển số xe máy, giá khởi điểm 5 triệu đồng

Giá khởi điểm của một biển số xe đưa ra đấu giá

Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định về đấu giá biển số xe. Đáng chú ý, dự thảo đã đề xuất bổ sung thêm nội dung đấu giá biển số xe mô tô, xe gắn máy.

Theo dự thảo, đấu giá biển số xe được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng; phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; bảo mật về tài khoản truy cập, thông tin về người tham gia đấu giá và các thông tin khác theo quy định của pháp luật; bảo đảm tính khách quan, minh bạch, an toàn, an ninh mạng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản, người tham gia đấu giá và cá nhân, tổ chức có liên quan.

Bộ Công an sẽ quyết định số lượng biển số xe đưa ra đấu giá tại mỗi phiên đấu giá, bao gồm biển số xe của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, dự kiến cấp mới, đang trong Hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an và bổ sung số lượng biển số xe cho Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp hết biển số xe để đăng ký khi chưa đến phiên đấu giá tiếp theo.

Theo dự thảo, giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Giá khởi điểm của một biển số xe mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá là 5 triệu đồng.

Tiền đặt trước đối với một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng; đối với xe mô tô, xe gắn máy là 5 triệu đồng.

Bước giá đối với xe ô tô là 5 triệu đồng; đối với đấu giá biển số xe mô tô, xe gắn máy là 500.000 đồng.

Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại ngân hàng kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến trước ngày mở cuộc đấu giá 2 ngày. Trường hợp trúng đấu giá, tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá

Theo dự thảo, Bộ Công an chuyển danh sách biển số xe đưa ra đấu giá cho tổ chức đấu giá tài sản, đồng thời thông báo công khai kế hoạch tổ chức đấu giá biển số xe trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông, có đường dẫn đến Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

Tổ chức đấu giá tài sản thông báo công khai thông tin tổ chức đấu giá tài sản, danh sách biển số xe đưa ra đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia hoặc Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản và niêm yết tại trụ sở. Quy chế đấu giá được niêm yết, thông báo công khai trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến và trụ sở của tổ chức đấu giá tài sản.

Thời gian thông báo công khai, niêm yết Quy chế đấu giá, danh sách biển số xe đưa ra đấu giá ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức phiên đấu giá. Tổ chức đấu giá tài sản công khai số lượng người đăng ký tham gia đấu giá của từng biển số đang niêm yết.

Dự thảo nêu rõ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá, thuộc đối tượng tham gia đấu giá theo quy định (Người tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân người Việt Nam có đủ điều kiện tham gia đấu giá biển số xe theo quy định của Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan) và nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính trung thực việc kê khai thông tin để đăng ký tham gia đấu giá.

Dự thảo nêu rõ biển số xe trúng đấu giá chỉ được cấp cho người trúng đấu giá. Thủ tục đăng ký biển số xe trúng đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký xe.