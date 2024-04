Doanh số thụt lùi, Hyundai Tucson giảm giá 30-50 triệu đồng

VietTimes – Sức mua mẫu SUV cỡ C nhà Hyundai ngày một sụt giảm. Nhằm lôi kéo người dùng, hãng một lần nữa điều chỉnh giá niêm yết chỉ từ 769 triệu đồng.

Giảm giá tới 50 triệu đồng

Trong bối cảnh các hãng xe đua nhau giảm giá nhằm kích cầu mua sắm và lấy lại thị phần, Hyundai Thành Công mới đây thông báo rằng từ ngày 1/4/2024, giá bán của dòng xe Tucson sẽ được điều chỉnh giảm.

Cụ thể, bản 2.0 Xăng tiêu chuẩn được giảm giá 30 triệu đồng xuống còn 769 triệu đồng. Hyundai Tucson bản 2.0 Xăng đặc biệt có giá niêm yết mới là 839 triệu đồng, giảm 40 triệu. Mức giảm tương ứng của bản 2.0 Dầu đặc biệt là 50 triệu đồng, xuống còn 909 triệu đồng. Trong khi đó, Hyundai Tucson bản 1.6T Turbo có giá niêm yết mới là 919 triệu đồng, giảm 40 triệu.

Phiên bản Giá niêm yết mới Giá niêm yết cũ Mức giảm Hyundai Tucson 2.0 Xăng tiêu chuẩn 769 799 30 Hyundai Tucson 2.0 Xăng đặc biệt 839 879 40 Hyundai Tucson 2.0 Dầu đặc biệt 909 959 50 Hyundai Tucson 1.6T Turbo 919 959 40

Giá xe Hyundai Tucson có sự điều chỉnh từ ngày 1/4/2024 (đơn vị: triệu đồng)

Sau khi điều chỉnh, giá bán mới của Hyundai Tucson từ ngày 1/4/2024 sẽ dao động từ 769 - 919 triệu đồng. Với giá bán này, Tucson trở thành một trong những mẫu SUV cỡ C rẻ nhất tại Việt Nam hiện nay.

Từ ngày 1/4/2024, giá bán mới của Tucson điều chỉnh giảm, bản thấp nhất chỉ 769 triệu đồng

Đáng chú ý, chỉ trong nửa năm trở lại đây, Hyundai Tucson đã điều chỉnh giá bán đến hai lần. Trước đó, mẫu xe này đã được giảm giá từ 76 - 191 triệu đồng trong tháng 10/2023, đưa giá niêm yết xuống chỉ còn từ 769 - 899 triệu đồng. Nhờ sự điều chỉnh giá này mà doanh số bán Hyundai Tucson đã thăng hoa trong những tháng cuối năm 2023.

Theo nhiều chuyên gia, việc điều chỉnh giá bán lần này một phần là do tình hình kinh doanh đi xuống của thị trường ô tô Việt Nam từ đầu năm 2024 đến nay, trong đó Hyundai Tucson cũng bị ảnh hưởng.

Tháng đầu năm 2024, mẫu SUV cỡ C này chỉ đạt doanh số 209 xe, giảm đến 81,7% so với tháng 12/2023. Sang tháng 2/2024, doanh số của mẫu xe này tiếp tục giảm 44%, xuống còn 117 xe. Cộng dồn trong 2 tháng đầu năm nay, Hyundai Tucson mới đạt doanh số 326 xe, đứng thứ 4 trong phân khúc SUV cỡ C, sau Mazda CX-5 (1.407 xe), Ford Territory (610 xe) và Honda CR-V (431 xe).

Hyundai Tucson có gì?

Tucson ra mắt thị trường Việt Nam từ năm 2021, mẫu SUV cỡ C nhà Hyundai gây ấn tượng với thiết kế thời trang và cá tính. Bên cạnh đó, đây còn là một trong những mẫu xe có chiều dài cơ sở lớn hàng đầu phân khúc, mang đến nội thất rộng rãi.

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Tucson có những trang bị đáng chú ý như hệ thống đèn LED từ trước ra sau, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện/tích hợp xi nhan/sấy gương, cửa cốp đóng/mở chỉnh điện, gạt mưa tự động, ghế bọc da, chỉnh điện.

Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10,25 inch, hệ thống âm thanh 8 loa, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, hệ thống dẫn đường tích hợp bản đồ Việt Nam, sạc điện thoại không dây...

Không gian nội thất Hyundai Tucson trang bị nhiều tiện nghi an toàn

Ngoài ra, mẫu xe này còn có những tính năng an toàn nằm trong gói Hyundai SmartSense như hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, phòng tránh va chạm với người đi bộ, phòng tránh va chạm điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng và hệ thống an toàn tiền va chạm. Bên cạnh đó là hệ thống cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe, cảm biến trước/sau và camera 360 độ.

Tucson còn có điểm mạnh là được trang bị đến 3 tùy chọn động cơ, bao gồm máy xăng Smartstream 4 xi-lanh, dung tích 2.0L; máy dầu Smartstream 4 xi-lanh, dung tích 2.0L; và máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L. Sức mạnh của mẫu xe này dao động từ 156 - 180 mã lực và 192 - 416 Nm.

Các động cơ trên đi với hộp số tự động 6 cấp, hộp số tự động 8 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Xe còn dùng hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh HTRAC, tùy phiên bản.

Với sự điều chỉnh giá bản giảm sâu, kết hợp nhiều chương trình cụ thể tại các đại lý/nhà phân phối. Hyundai Thành Công hy vọng, doanh số của mẫu SUV này sẽ ngày càng được người tiêu dùng quan tâm và lựa chọn, giống như những gì mà chúng đạt được trong đợt giảm giá lần trước.