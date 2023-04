DevDay Đà Nẵng 2023 - Sự kiện công nghệ sẽ diễn ra vào ngày 22/4

Sở TT&TT TP Đà Nẵng cho biết, sau 2 năm gián đoạn do ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh COVID-19, ngày 22/4/2023, DevDay Đà Nẵng - sự kiện phi lợi nhuận do Công ty Axon Active Việt Nam và Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng - DUT) tổ chức, sẽ chính thức trở lại.

Được khởi xướng từ năm 2015, DevDay đã trở thành thương hiệu có quy mô lớn nhất cả nước dành cho cộng đồng CNTT. Với sứ mệnh kết nối và tạo nguồn cảm hứng phát triển cộng đồng CNTT, sự kiện đã thu hút hơn 2.000 lượt sinh viên, lập trình viên, kĩ sư phần mềm, các nhà quản lý, giáo dục và doanh nghiệp... tham gia mỗi mùa và không ngừng mở rộng.

Với uy tín về quy mô tổ chức, tính chuyên nghiệp và hiệu quả đã được khẳng định, DevDay Đà Nẵng 2023 nhận được sự quan tâm từ sớm của các doanh nghiệp: Agility IO, mgm technology partners Vietnam, TAG Ventures, AIT Labs, Enouvo, Evvo labs, Kozocom, TAS Design Group, VNPT, Ahamove,

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ thành tựu từ các năm trước, DevDay mùa thứ 6 hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm mới, thú vị và lợi ích hơn cho người tham dự. Đây cũng chính là cơ hội cho những người yêu thích công nghệ được giao lưu và hòa mình vào nhịp đập công nghệ với các hoạt động nổi bật: Tiệc kết nối dành riêng cho các nhà tài trợ, diễn giả, khách VIP, được tổ chức vào đêm trước ngày diễn ra sự kiện. Một cơ hội vô cùng tuyệt vời để giao lưu, kết nối với nhiều doanh nghiệp và chuyên gia CNTT trong và ngoài nước.

Triển lãm có hơn 45 gian hàng đến từ các công ty công nghệ, khởi nghiệp và các tổ chức giáo dục. Trong giai đoạn nhu cầu tuyển dụng của ngành CNTT ngày một tăng cao như hiện nay, những gian hàng tại đây được xem như là cầu nối quan trọng giúp các kỹ sư CNTT, lập trình viên, các bạn sinh viên tiếp cận cộng đồng những doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, tìm hiểu các cơ hội việc làm, làm quen và tương tác trực tiếp với các sản phẩm cũng như trải nghiệm các xu hướng công nghệ “hot” nhất.

Chuỗi workshop với sự tham gia của hơn 43 chuyên gia IT trong và ngoài nước chia sẻ kiến thức học thuật, chuyên sâu về công nghệ, bên cạnh các hoạt động demo thực tiễn dành riêng cho người tham dự. DevDay 2023 tập trung cập nhật những xu hướng công nghệ dẫn đầu như: Blockchain, AI, Cybersecurity, Metaverse, Coding Best Practices, IT Education...

Đây là cơ hội để cộng đồng CNTT được gặp gỡ, kết nối, tích lũy kinh nghiệm và học tập trong lĩnh vực công nghê cùng các chuyên gia.

DevDay 2023 được hỗ trợ bởi ứng dụng Eventomorrow, giúp người tham gia dễ dàng quản lý thông tin sự kiện và tham gia vào TouchUp game với hơn 1.000 phần quà hấp dẫn.