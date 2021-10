Đà Nẵng xuất hiện 2 ca dương tính SARS-CoV-2 mới sau 19 ngày không có ca mới

Bệnh nhân thứ nhất tên N.V.A (SN 1973, nam giới), từ TP HCM (quận I, TP HCM) về Đà Nẵng và trú tại phường Tân Chính (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân làm nghề buôn bán bất động sản-đồ nội thất (đã nghỉ hơn 4 tháng nay).

Ngày 14/10, bệnh nhân từ TP HCM về Đà Nẵng trên chuyến bay Viet Jet 632. Bệnh nhân đã được tiêm 2 mũi vắc xin Astrazeneca phòng COVID-19 vào ngày 7/7 và 13/9.

Bệnh nhân thứ hai tên N.V.H (SN 1968, nam giới), trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân là đối tượng lấy mẫu F1 (sống cùng nhà) với bệnh nhân N.V.A. Bệnh nhân đã được tiêm 1 mũi vắc xin phòng COVID-19 vào ngày 27/8.

Qua điều tra dịch tễ, 2 bệnh nhân trên từng đến và sử dụng các dịch vụ sau:

Bệnh nhân N.V.A đi trên chuyến bay Viet Jet 632 vào ngày 14/10, số ghế D8; đi xe taxi hãng Daco từ sân bay Đà Nẵng về 259 Lê Duẩn, phường Tân Chính; dự đám tang tại địa chỉ 259 Lê Duẩn (phường Tân Chính); Đoàn đưa tang từ 259 Lê Duẩn đến nghĩa trang Hòa Sơn.

Bệnh nhân N.V.H ngoài việc tham dự đám tang tại 259 Lê Duẩn, đưa tang từ 259 Lê Duẩn đến nghĩa trang Hòa Sơn, bệnh nhân còn đi mua bánh tại tiệm Bánh mỳ Đồng Tiến trên đường Ông Ích Khiêm (đoạn gần Siêu thị GO - Big C cũ Đà Nẵng, gần các tiệm bán đồ điện); mua cháo tại quán cháo cá trên đường Hùng Vương (đoạn gần Siêu thị GO - Big C cũ Đà Nẵng).

Tối cùng ngày, UBND phường Tân Chính cũng thông báo tìm người từng đến đám tang tại 259 đường Lê Duẫn, phường Tân Chính, quận Hải Châu) từ ngày 14/10 đến ngày 16/10.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân từng đến viếng đám tang tại địa chỉ và thời gian trên, nhanh chóng đến Trạm y tế phường Tân Chính (địa chỉ 401 Lê Duẫn, ĐT 0236.3830026) hoặc cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và tư vấn hỗ trợ phòng dịch. Cơ quan y tế cũng khuyến cáo người dân nên thực hiện các biện pháp theo dõi sức khoẻ, hạn chế tiếp xúc với người khác.