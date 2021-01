Đà Nẵng: Tàu xe Tết tăng chuyến, giá vé cũng tăng

Tàu xe tăng chuyến

Chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng vừa cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đơn vị đã tăng cường thêm nhiều tuyến tàu để phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Cụ thể, ngoài đôi tàu SE21/SE22 chạy tuyến Đà Nẵng - Sài Gòn và ngược lại, từ ngày 15/2, Chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng sẽ lập thêm tàu D1 tuyến Đà Nẵng - Sài Gòn và vào các ngày 16-20/2, chi nhánh sẽ tăng cường thêm chuyến tàu SE27 chạy từ ga Đà Nẵng - Sài Gòn.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt cũng tổ chức bán vé tàu Tết từ ngày 1/10/2020 đến nay thông qua 2 hình thức trực tiếp tại các phòng vé, đại lý trong toàn quốc và bán trực tuyến trên các website: www.dsvn.vn, www.vetau.com.vn, www.giare.vetau.vn.

Cũng theo Chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng, do tình hình dịch COVID-19 và áp dụng bán vé trực tuyến nên đa số hành khách đều đặt mua vé trực tuyến. Về giá vé, so với thời điểm năm ngoái thì giá vé tàu không tăng, còn so với ngày thường thì giá vé có tăng từ 30% - 40% tùy theo từng chặng.

Bên cạnh đó, để khuyến khích khách đi tàu Tết, ngành đường sắt đã áp dụng chính sách giảm 50% giá vé cho trẻ em dưới 10 tuổi đi cùng cha mẹ với chặng trên 500km trong dịp Tết và giảm 30 giá vé cho đối tượng học sinh, sinh viên về Tết sớm trước ngày 20 tháng Chạp.

Tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng, Công ty CP Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng cho biết, để phục vụ Tết, các nhà xe đã tăng cường số lượng từ 3-4 chuyến vào dịp cao điểm để phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán. Và để đáp ứng nhu cầu mua vé của người dân, đơn vị này đã sẵn sàng 37 quầy vé, phục vụ hành khách 24/24 từ đầu tháng 12/2020 cho đến sau Tết.

Ghi nhận tại khu vực nhà chờ hành khách, mặc dù đã 15 tháng Chạp, nhưng lượng khách đến phòng vé để mua vé khá thưa thớt, trong khi đó, vé trong các ngày từ mồng 1 đến mồng 10 Tết Nguyên đán vẫn còn khá nhiều.

Giá vé tăng từ 20-60% so với ngày thường

Qua khảo sát, giá vé xe Tết dự kiến tăng với mức từ 20% - 60% theo từng chặng và thời điểm cụ thể. Hy hữu có trường hợp tăng 60% là do xe phải đi một chiều và rơi vào những ngày cận Tết.

Cũng như phòng vé ga đường sắt, tình hình khách mua vé trực tiếp tại phòng vé khá vắng vẻ, người mua thư thả hơn và nhất là không phải cảnh xếp hàng như mọi năm.

Cụ thể, nhà xe Minh Quốc chào bán vé từ ngày 1/2 đến ngày 10/2 (20 đến 29 tháng Chạp) và từ ngày 13/2 đến 14/2 (mồng 2 và mồng 3 Tết) cho tuyến Đà Nẵng - Kon Tum đã tăng 40% so với ngày thường. Tương tự, các nhà xe chạy tuyến Đà Nẵng - Nha Trang, Đà Nẵng - Hà Tĩnh, Đà Nẵng - Nghệ An và Đà Nẵng-Thanh Hóa cũng báo giá tăng từ 30-60% so với ngày thường.

“Ngày thường vé giá tuyến Đà Nẵng - Kon Tum là 200.000 đồng/vé, nay Tết lên 280.000 đồng/vé cho loại xe 40 giường cũng khá dễ chịu. Tầm này năm ngoái, tôi phải rất vất vả mới mua được vé nhưng năm nay lại rất dễ vì không có cảnh người chen lấn, xếp hàng” – anh Dương, công nhân khu công nghiệp Hoà Khánh đi mua vé chia sẻ.

Theo Công ty CP Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng, để kiểm soát giá vé, phía doanh nghiệp yêu cầu các nhà xe niêm yết công khai giá tại quầy, nếu tăng giá vé phải được sự thống nhất của Sở GTVT và Sở Tài chính. Và đơn vị đã lên kế hoạch cho việc vận chuyển hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Cụ thể, từ ngày 1/2 đến ngày 11/2, Bến xe Đà Nẵng tập trung phục vụ khách các tuyến phía Bắc và Tây nguyên với 363 xe phục vụ tuyến phía Bắc và 197 xe phục vụ khách tuyến Tây nguyên. Từ ngày 9/2 đến ngày 11/2 (tức 30 Tết), Bến xe Đà Nẵng tập trung giải tỏa khách các tuyến Huế, Đông Hà, Quảng Ngãi, Quy Nhơn và các tuyến đi Quảng Nam. Và sau Tết, từ ngày 13/2 (tức mùng 2 Tết) đến ngày 21/2 (tức mùng 10 Tết) và kéo dài thêm đến ngày 26/2 để tập trung giải tỏa các tuyến phía Nam.

Lý giải cho việc lượng khách đến mua vé chưa đông như mọi năm, ông Phạm Lợi - Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết, thời gian phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của Bến xe Trung tâm Đà Nẵng sẽ diễn ra trong 26 ngày và bắt đầu từ ngày 1/2 (tức 20 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 2/2 (tức 15 tháng Giêng Âm lịch), nên hiện tại lượng khách đến mua vé chưa đông và thời gian đông nhất sẽ vào những ngày Tết cận kề.