Đà Nẵng sẽ thí điểm nâng, hạ nhịp cầu Nguyễn Văn Trỗi để phục vụ du lịch từ tháng 6/2022

Việc nâng, hạ nhịp cầu Nguyễn Văn Trỗi sẽ được thực hiện 1 lần/ngày vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần và các ngày lễ, Tết trong khung giờ từ 16h-18h để phục vụ du lịch.

Trước mắt sẽ thí điểm trong 2 tuần đầu của tháng 6/2022, làm cơ sở đánh giá hiệu quả về khai thác du lịch khi nâng, hạ cầu cũng như đánh giá công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các lực lượng chức năng.

UBND TP giao Sở Du lịch TP theo dõi, tổng kết, đánh giá khai thác du lịch, nhu cầu của du khách đối với việc nâng, hạ cầu sau thời gian thí điểm nêu trên, gửi về Sở GTVT TP trước ngày 20/6 để Sở GTVT TP tổng hợp, báo cáo UBND TP.

Về khai thác đi bộ trên cầu, để đề phòng nguy cơ đám đông giẫm đạp lên nhau và đảm bảo an toàn cho công trình cầu, số lượng người không quá 200 người trên 1 nhịp. Nghiêm cấm tổ chức diễu hành trên cầu.

Ngoài ra, để người dân và du khách tham quan được biết việc nâng, hạ nhịp cầu và khai thác đi bộ trên Nguyễn Văn Trỗi cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình thực hiện, UBND TP đề nghị Sở TT&TT thông báo đến các cơ quan truyền thông, thông tin đại chúng để người dân được biết chủ trương và thời gian nâng, hạ nhịp cầu Nguyễn Văn Trỗi.

UBND TP Đà Nẵng giao Công an TP chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc công an các quận: Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn chủ trì, phối hợp Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng bố trí barie chốt chặn tại 2 đầu cầu, không cho người dân và du khách lên cầu trong suốt quá trình nâng, hạ nhịp cầu nhằm đảm bảo an toàn. Công an TP chủ trì, phối hợp Thanh tra Sở GTVT tăng cường công tác điều tiết, hướng dẫn, đảm bảo giao thông trên các trục đường lân cận khu vực 2 đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi trong suốt quá trình nâng, hạ nhịp cầu; đồng thời chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường thủy tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian nâng, hạ nhịp cầu.

Cầu Nguyễn Văn Trỗi được Hãng thầu RMK của Mỹ xây dựng những năm 1960, gồm 14 nhịp giàn thép Poni có tổng chiều dài 513,8m, khổ cầu 10,5m, phần xe chạy 8,5m, không có lề dành cho người đi bộ. Đây là cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Hàn, được xây dựng nhằm chuyên chở khí tài chiến tranh từ cảng Tiên Sa vào nội đô Đà Nẵng, để quân đội Mỹ vận hành cỗ máy chiến tranh khốc liệt tại khu vực miền Trung Việt Nam.

Năm 1978, cầu được dỡ bỏ mặt cầu bằng gỗ, thay bằng kết cấu bê tông cốt thép. Năm 1996, mặt cầu lại được thay bằng các tấm thép để giảm trọng lượng (do kết cấu móng bị yếu). Cùng với cầu Long Hồ, dẫn từ thành phố Cam Ranh vào sân bay Cam Ranh - Khánh Hòa (cũng do Hãng RMK xây dựng những năm 1960), cầu Nguyễn Văn Trỗi là một trong những cây cầu có kiến trúc vòm bằng giàn thép Poni hiếm hoi tại Việt Nam.

Sau hơn 40 năm thống nhất đất nước, nhiều cây cầu mới được bắc qua sông Hàn, thì cầu Nguyễn Văn Trỗi được giữ lại để làm cầu đi bộ, đồng thời bố trí cảnh quan phù hợp, tạo điểm dừng chân cho người dân và du khách.

Từ năm 2013, Đà Nẵng đã sửa chữa cầu Nguyễn Văn Trỗi thành cầu đi bộ có hệ dầm nhịp thông qua thuyền có thể nâng lên hạ xuống khi tàu thuyền qua lại. Khi làm việc, hệ thống có thể đảm bảo cho các loại tàu thuyền nhỏ có thể lưu thông qua lại. Khi cánh vòm được kích, tĩnh không theo phương thẳng đứng có thể tăng thêm 1,275m.