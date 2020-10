Đà Nẵng như bãi chiến trường sau trận "càn quét" của siêu bão số 9

Chiều tối nay, 28/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng cho biết sau khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, bão số 9 đã giảm cấp, sức gió mạnh nhất khu vực tâm bão còn cấp 10-11 (90-115km/h), giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, tại Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to, kèm gió giật cấp 10. Gió giật đã làm nhiều nhà dân bị tốc mái, như trên đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Nữ Vương và một số khu vực khác trên địa bàn TP.

Gió bão đã gây mất điện trên nhiều tuyến đường khiến nhiều khu vực bị mất điện. Tính đến nay, toàn TP đã có 61 sự cố về điện do bão số 9 gây ra, khiến 241.350 khách hàng bị mất điện; đường dây 110KV và 4 tuyến trung tuyến 22KV bị đứt dây.

Gió bão giật mạnh khiến 254 cây xanh bị nghiêng, ngã đổ; sập giàn cổng chào biểu diễn ngoài trời tại công viên Biển Đông, cùng hàng trăm mét tường rào, biển báo giao thông bị hư hỏng.

Ngay sau khi bão suy yếu, Đà Nẵng đã tập trung lực lượng để khắc phục hậu quả, đảm bảo giao thông thông suốt và cấp điện trở lại cho nhiều khu dân cư.

VietTimes xin gửi đến bạn đọc một số hình ảnh Đà Nẵng khắc phục hậu quả bão số 9 ngay khi cơn bão suy yếu: