Đà Nẵng giải thể công an cấp quận, huyện từ 1/3

Bộ trưởng Bộ Công an vừa có quyết định giải thể công an huyện, quận trực thuộc Công an TP Đà Nẵng kể từ ngày 1/3.

Theo Quyết định số 1053/QĐ-BCA ngày 26/2 của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, từ ngày 1/3, giải thể Công an huyện, quận trực thuộc Công an TP Đà Nẵng (ngoại trừ Đồn Công an).

Cụ thể gồm: Công an huyện Hòa Vang, Công an quận Cẩm Lệ, Công an quận Hải Châu, Công an quận Liên Chiểu, Công an quận Ngũ Hành Sơn, Công an quận Sơn Trà và Công an quận Thanh Khê.

Quyết định giải thể công an cấp quận huyện ở Đà Nẵng căn cứ theo Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Trước đó, thực hiện công tác sắp xếp bộ máy, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức công bố quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với lãnh đạo chỉ huy cấp phòng thuộc Công an TP theo Nghị định 177. Theo đó, có 6 lãnh đạo công an cấp Trưởng phòng và 9 cấp Phó trưởng phòng xin nghỉ hưu trước tuổi.