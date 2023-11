Đà Nẵng được xếp hạng là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất ở Ấn Độ

Theo báo cáo về xu hướng du lịch của Skyscanner tại Ấn Độ, Đà Nẵng dẫn đầu trong 10 điểm đến hàng đầu dành cho du khách Ấn Độ với tổng số lượt tìm kiếm tăng 1.141%, gấp đôi TP đứng thứ hai - Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết.

Theo Skyscanner, TP Đà Nẵng đứng đầu trong danh sách tìm kiếm của du khách Ấn Độ, kế đến là Krabi (Thái Lan) và Mahe (Seychelles) do du khách Ấn Độ quan tâm nhiều tới các điểm đến có khoảng cách ngắn, có bãi biển để tận hưởng ánh nắng và thư giãn.

Yếu tố thu hút và quyết định lựa chọn điểm đến đối với du khách Ấn Độ tập trung ở ẩm thực (71%), thời tiết (65%) và trải nghiệm văn hóa điểm đến (65%), trong đó mua sắm (49%), tham quan lịch sử (45%) và nếm thử món ăn địa phương (38%) là những trải nghiệm văn hoá được quan tâm nhất.

Cũng theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, tính đến hết tháng 9/2023, Đà Nẵng có 34 đường bay trực tiếp, trong đó có 8 đường bay nội địa và 26 đường bay quốc tế (15 đường bay trực tiếp thường kỳ và 11 đường bay trực tiếp thuê chuyến), tần suất 110-118 chuyến bay/ngày đến Đà Nẵng, trong đó 45-48 chuyến quốc tế, 65-70 chuyến nội địa.

Tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng tính đến tháng 9/2023 là 34.485 chuyến, bằng 93,77% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó có 13.688 chuyến bay quốc tế, bằng 82,09% so với cùng kỳ năm 2019 và 20.797 chuyến bay nội địa, tăng 3,46% so với cùng kỳ năm 2019.

Một góc bãi biển du lịch Đà Nẵng

Nhóm 10 thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng trong 9 tháng qua gồm: Hàn Quốc (đạt 770.211 lượt khách, chiếm tỷ lệ 48,1%), Thái Lan (đạt 147.724 lượt khách, chiếm 9,2%), Đài Loan (đạt 123.936 lượt khách, chiếm 7,7%), Mỹ (đạt 74.503 lượt khách, tỷ lệ 4,7%), Ấn Độ (đạt 67.456 lượt khách, chiếm 4,2%)…

Để tiếp tục thu hút và mở rộng thị trường quốc tế, ngành du lịch Đà Nẵng tiếp tục xúc tiến, quảng bá, kết nối để mở các đường bay mới đến với các thị trường tiềm năng.

Mục tiêu đến năm 2024, ngành du lịch Đà Nẵng sẽ xúc tiến, khôi phục các đường bay quốc tế thường kỳ, charter (thuê chuyến) từ Trung Quốc; đường bay Đà Nẵng - Doha (Qatar) để kết nối lại thị trường Bắc Mỹ, châu Âu; mở rộng đường bay đến Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines, Phuket… Và năm 2025 xúc tiến mở đường bay từ các thành phố lớn của Úc – Đà Nẵng.